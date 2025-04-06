Мобілізація чоловіків віком 50-60 років в Україні відбувається в межах загальної мобілізації до ЗСУ, проте є важливі нюанси, про які Фокусу розповіла адвокатка.

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Чоловіки, яким виповнилося 50 років і більше, підлягають призову в Україні на загальних підставах, згідно із ст. 1 закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу", адже захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності країни є конституційним обов’язком громадян. Проте є декілька важливих моментів, про які варто знати військовозобов’язаним старшого віку.

"Мобілізація чоловіків віком 50-60 років в Україні відбувається в рамках загальної мобілізації, яка проводиться для поповнення Збройних Сил України. Проте варто зазначити кілька важливих моментів, серед яких — саме вік і стан здоров'я", — пояснює Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Граничний вік для рядових, сержантів, молодшого та старшого офіцерського складу — 60 років. Тобто у 59 такого військовозобов’язаного ще можуть мобілізувати, а вже у 60 — ні. Чоловіки у цьому віковому діапазоні підлягають призову, якщо вони не мають медичних протипоказань за станом здоровʼя, здатні виконувати військовий обов’язок і нести службу та мають необхідні навички або досвід.

Мобілізація чоловіків старшого віку відбувається в межах загальної мобілізації до ЗСУ Фото: The Times

Військовозобов’язаними до 65 років замість 60 за законом є лише представники вищого офіцерського складу (генерали, бригадні генерали, генерал-майори й генерал-лейтенанти). Людей з відповідними званнями можуть мобілізувати і у віці 60+. Ба більше, службу можна продовжити ще на п’ять років після граничного віку для військових, які мають високий рівень підготовки й багато досвіду. А на ВЛК їх визнають придатними. Тож досвідчені захисники можуть служити до 65-річчя, але не обов'язково.

Якщо особа має військову спеціальність чи досвід, це підвищує ймовірність призову, навіть якщо їй вже понад 50 років

Також слід звернути увагу на критерії мобілізації. Адже вона може особливо стосуватися чоловіків у віці 50-60 років, які мають спеціальності, важливі для військової служби (наприклад, інженери, медики, фахівці з ремонту техніки, тощо). Якщо особа має військову спеціальність чи досвід, це підвищує ймовірність призову, навіть якщо їй вже понад 50 років.

Особи 50-60 років можуть бути направлені в різні підрозділи, залежно від потреб ЗСУ Фото: З відкритих джерел

Куди відправляють служити мобілізованих старшого віку

Особи у віці 50-60 років можуть бути направлені в різні підрозділи, залежно від потреб ЗСУ, на оборонні чи інші стратегічні об’єкти.

"Це може бути як служба на передовій, так і в тилових частинах, в залежності від стану здоров’я та військової спеціальності мобілізованого", — додає адвокатка.

Водночас чоловіків старшого віку рекомендують направляти на логістичні посади, водіями, тиловими спеціалістами, а не в штурмові бригади. Таке рішення ухвалено через те, що для людей старшого віку фізичні навантаження можуть бути надмірними.

Утім, це лише рекомендації, що не скасовують мобілізацію таких осіб. Тож якщо чоловіка 50+ років, мобілізують на бойову посаду, це не буде порушенням закону.

Чоловіки, яким понад 50 років, і які підлягають призову на загальних підставах, мають звернутися до лікаря з метою перевірки придатності за станом здоровʼя

Проте, як наголошує адвокатка, кожний військовозобов'язаний має знати свої права.

Саме закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" відповідно до Конституції України визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту, гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини у цій галузі.

Чоловіки, яким понад 50 років, підлягають призову на загальних підставах Фото: Скриншот

Як діяти мобілізованим чоловікам 50+: поради юриста

Передусім, чоловіки, яким понад 50 років, і які підлягають призову на загальних підставах, мають звернутися до лікаря з метою перевірки придатності за станом здоровʼя. Якщо є хронічні захворювання або інші медичні проблеми, слід отримати відповідні документи, що підтверджують непридатність до служби.

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"Якщо мобілізація є неминучою, варто підготуватися до неї з юридичної точки зору. Це включає перевірку отриманих медичних документів, права на відстрочку та консультації з адвокатом щодо можливих дій у разі виникнення юридичних складнощів та проблемних питань. А у разі законних підстав для отримання відстрочки необхідно завчасно звертатися за отриманням правничої допомоги. Важливо пам’ятати, що кожен випадок індивідуальний, і консультація з кваліфікованим юристом допоможе правильно зрозуміти права та обов’язки", — наголошує юристка.