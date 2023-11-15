Как настоящая. Разработана бионическая женская грудь, обладающая осязанием

Исследователи говорят, что такой имплант может стать спасением для женщин, которые пережили рак молочной железы и прошли мастэктомию.

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Ученые разрабатывают "бионическую грудь", которая будет обладать таким же осязанием, как и настоящая, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, "бионическая грудь" разрабатывается для женщин, переживших рак молочной железы, а также перенесших мастэктомию и реконструктивные операции. Имплантируемое устройство разрабатывается исследователями из Чикагского университета.

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Многие пациентки, перенесшие подобные операции, жалуются на утрату чувствительности в груди. По мнению экспертов, такая утрата может приводить к депрессии и препятствовать сексуальному удовлетворению женщины.

Перед тем как трансплантировать женщине бионическую грудь, ей проведут установку датчиков в грудную клетку в два этапа: во время первоначальной мастэктомии, а затем во время реконструктивной хирургии с использованием имплантов, которые подключат к электродам, помещенным подмышки.

Бионическая грудь Фото: University of Chicago

Когда на грудь будет оказываться какое-либо давление, например, во время объятий или другой близости, электроды будут посылать сигналы нервам, которые проходят по ребрам. Именно эти сигнал мозг будет интерпретировать как осязание.

Стоит отметить, что рак молочной железы является второй по значимости причиной смертности от рака среди женщин: ежегодно болезнь уносит около 42 тыс. жизней.

Ученые подтверждают, что мастэктомия достаточно эффективна для предотвращения возвращения рака, но женщины, который проходят через эту операцию, часто испытывают те же чувства утраты, что и люди с ампутированными конечностями.

Новая же технология позволит женщинам избавиться от этой проблемы. Передовая технология основана на работе исследователя из Чикагского университета доктора Слимана Бенсмайя, который ушел из жизни в августе.

Изначально он работал над созданием протезов конечностей, которые могли бы обладать реалистичным осязанием. Такие протезы предназначались для людей с ампутированными конечностями, а также для парализованных пациентов.

"Даже если имплантированная грудь выглядит как настоящая, женщина по-прежнему испытывает те же переживания, что и человека, потерявший конечность. Например, люди сталкиваются с ощущением того, что замененная грудь больше не является частью их тела, полной потерей чувствительности и даже болью. Для многих людей это не только физическая потеря, но также психологическая и даже экзистенциальная потеря", — говорит профессор акушерства и гинекологии Чикагского университета Стейси Тесслер Линдау.

Первое в своем роде имплантируемое устройство призвано восстановить психическое благополучие женщин и чувство собственного достоинства, которые могут быть потеряны после операции по удалению груди и во время выздоровления от рака.

Имплантируемое сенсорное устройство будет вставлено под сосок реконструированной груди и подключено к электродам, имплантированным возле подмышек. Затем электроды подключают к ветвям межреберных нервов, расположенных под ребрами.

Конечная цель — восстановить реакцию на прикосновение, движение, давление и другие раздражители, посылая в мозг сигналы, которые интерпретируют их как ощущения.

Имплантируемый датчик будет гибким и мягким, похожим на человеческую ткань, и будет реагировать даже на незначительные движения, сжимающие или изгибающие грудь, такие как глубокий вдох, объятия любимого человека или интимные отношения с партнером.

Для команды и ведущего разработчика устройства доктора Сихонга Вана также будет крайне важно гарантировать, что иммунная система пациента не отторгнет имплантат, что может произойти после трансплантации органов.

Напомним, недавно ученые нашли связь между витамином В5 и развитием рака молочной железы. Новое исследование, изучавшее роль гена Мус в развитии рака, предоставило не самые утешительные результаты, выявив роль витамина в распространении смертельной болезни.