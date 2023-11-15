Як справжні. Розроблено біонічні жіночі груди, що володіють відчуттями

Дослідники кажуть, що такий імплант може стати порятунком для жінок, які пережили рак молочної залози та пройшли мастектомію.

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Учені розробляють "біонічні груди", які матимуть такі самі відчуття, як і справжні, пише Daily Mail.

За словами дослідників, "біонічні груди" розробляють для жінок, які пережили рак молочної залози, а також перенесли мастектомію і реконструктивні операції. Імплантований пристрій розробляють дослідники з Чиказького університету.

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Багато пацієнток, які перенесли подібні операції, скаржаться на втрату чутливості в грудях. На думку експертів, така втрата може призводити до депресії та перешкоджати сексуальному задоволенню жінки.

Перед тим як трансплантувати жінці біонічні груди, їй проведуть установку датчиків у грудну клітку у два етапи: під час первісної мастектомії, а потім під час реконструктивної хірургії з використанням імплантів, які під'єднають до електродів, розміщених у пахвових пахвах.

Біонічні груди Фото: бионическая грудь

Коли на груди чинитиметься будь-який тиск, наприклад, під час обіймів або іншої близькості, електроди посилатимуть сигнали нервам, які проходять по ребрах. Саме ці сигнали мозок інтерпретуватиме як дотик.

Варто зазначити, що рак молочної залози є другою за значущістю причиною смертності від раку серед жінок: щорічно хвороба забирає близько 42 тис. життів.

Вчені підтверджують, що мастектомія досить ефективна для запобігання поверненню раку, але жінки, які проходять через цю операцію, часто відчувають ті ж почуття втрати, що й люди з ампутованими кінцівками.

Нова ж технологія дасть змогу жінкам позбутися цієї проблеми. Передова технологія заснована на роботі дослідника з Чиказького університету доктора Слімана Бенсмайя, який пішов із життя в серпні.

Спочатку він працював над створенням протезів кінцівок, які могли б мати реалістичні відчуття на дотик. Такі протези призначалися для людей з ампутованими кінцівками, а також для паралізованих пацієнтів.

"Навіть якщо імплантовані груди виглядають як справжні, жінка, як і раніше, відчуває ті самі переживання, що й людина, яка втратила кінцівку. Наприклад, люди стикаються з відчуттям того, що замінені груди більше не є частиною їхнього тіла, повною втратою чутливості та навіть болем. Для багатьох людей це не тільки фізична втрата, а й психологічна та навіть екзистенціальна втрата", — каже професорка акушерства та гінекології Чиказького університету Стейсі Тесслер Ліндау.

Перший у своєму роді імплантований пристрій покликаний відновити психічне благополуччя жінок і почуття власної гідності, які можуть бути втрачені після операції з видалення грудей і під час одужання від раку.

Імплантований сенсорний пристрій буде вставлено під сосок реконструйованих грудей і підключено до електродів, імплантованих біля пахв. Потім електроди підключають до гілок міжреберних нервів, розташованих під ребрами.

Кінцева мета — відновити реакцію на дотик, рух, тиск та інші подразники, посилаючи в мозок сигнали, які інтерпретують їх як відчуття.

Імплантований датчик буде гнучким і м'яким, схожим на людську тканину, і реагуватиме навіть на незначні рухи, що стискають або згинають груди, як-от глибокий вдих, обійми коханої людини або інтимні стосунки з партнером.

Для команди та провідного розробника пристрою доктора Сіхонга Вана також буде вкрай важливо гарантувати, що імунна система пацієнта не відторгне імплантат, що може статися після трансплантації органів.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли зв'язок між вітаміном В5 і розвитком раку молочної залози. Нове дослідження, що вивчало роль гена Мус у розвитку раку, надало не найвтішніші результати, виявивши роль вітаміну в поширенні смертельної хвороби.