"Бегала, размахивая имплантами": обладательница самого большого бюста в РФ оскандалилась в детсаду

Женщина поссорилась с соседкой во внутридомовом чате, а потом явилась к ней на работу выяснять отношения.

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В России в скандал попала обладательница самого большого бюста в стране — 42-летняя Ирен Феррари. Она показала свои "прелести" в детском саду. Подробности скандала рассказывает российское издание SHOT.

Сообщается, что 42-летняя модель "бегала по дошкольному учреждению, размахивая своими имплантами 10-го размера".

Инцидент произошел в частном детском саду в ЖК "Рублевское предместье" на Новорижском шоссе.

Модель Ирен Феррари

Все началось с того, что у Ирины возник бытовой конфликт в общедомовом чате с соседкой. Та якобы попросила не приходить Ирен Феррари в кафе, которое располагается в их доме. со своей собакой. Модель разозлилась и засыпала в чате соседку угрозами и оскорблениями. После этого Феррари не успокоилась и решила наведаться к соседке по месту ее работы — в детсад. Там она начала кричать и бегать за ней.

Модель Ирен Феррари

"Та сначала решила, что это какая-то наркоманка. Но потом увидела грудь и вспомнила, что это та самая звезда из начала 2000-х. Мальчики в детском саду стали заметно старше, а их папы теперь горят желанием лично забирать детишек домой", — пишет SHOT.

Ирен Феррари: что известно

Отмечается, что обладательница самого большого бюста прославилась в России участием в закрытых вечеринках, где она за деньги показывала желающим свою грудь. Также она снималась в нескольких сериалах и позировала для мужских журналов. В 2009 году у Феррари лопнула ее гигантская грудь во время перелета из Москвы в Лос-Анджелес. Женщина сделала новые, увеличив их с 9-го до 10-го размера.

Модель Ирен Феррари

Напомним, что в Великобритании 33-летняя Виктория Марш продала свой дом, чтобы позволить себе пластическую операцию по уменьшению груди.

Ранее сообщалось, что женщина пошла на свидание голой, а ее спутник этого даже не заметил. На одежду из краски американка, по имени Джой потратила два часа, а "наряд" ей создала художница по телу.