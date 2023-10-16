"Бігала, розмахуючи імплантами": власниця найбільшого бюсту в РФ оскандалилася в дитсадку

Жінка посварилася з сусідкою у внутрішньобудинковому чаті, а потім з'явилася до неї на роботу з'ясовувати стосунки.

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В Росії в скандал потрапила власниця найбільшого бюсту в країні — 42-річна Ірен Феррарі. Вона показала свої "принади" в дитсадку. Подробиці скандалу розповідає російське видання SHOT.

Повідомляється, що 42-річна модель "бігала дошкільною установою, розмахуючи своїми імплантами 10-го розміру".

Інцидент стався в приватному дитячому садку в ЖК "Рублівське передмістя" на Новоризькому шосе.

Модель Ірен Феррарі

Все почалося з того, що у Ірини виник побутовий конфлікт у загальнобудинковому чаті із сусідкою. Та нібито попросила не приходити Ірен Феррарі в кафе, яке розташовується в їхньому будинку. із своєю собакою. Модель розлютилася і засипала в чаті сусідку погрозами та образами. Після цього Феррарі не заспокоїлася і вирішила навідатися до сусідки за місцем її роботи — в дитсадок. Там вона почала кричати та бігати за нею.

Модель Ірен Феррарі

"Та спершу вирішила, що це якась наркоманка. Але потім побачила груди і згадала, що це та сама зірка з початку 2000-х. Хлопчики у дитячому садку стали помітно старшими, а їхні татусі тепер горять бажанням особисто забирати діточок додому", — пише SHOT.

Ірен Феррарі: що відомо

Зазначається, що власниця найбільшого бюсту прославилася в Росії участю в закритих вечірках, де вона за гроші показувала охочим свої груди. Також вона знімалася у кількох серіалах та позувала для чоловічих журналів. У 2009 році у Феррарі лопнули її гігантські груди під час перельоту з Москви до Лос-Анджелесу. Жінка зробила нові, збільшивши їх з 9-го до 10-го розміру.

Модель Ірен Феррарі

Нагадаємо, що у Великій Британії 33-річна Вікторія Марш продала свій будинок, щоб дозволити собі пластичну операцію зі зменшення грудей.

Раніе повідомлялося, що жінка пішла на побачення голою, а її супутник цього навіть не помітив. На одяг із фарби американка, на ім'я Джой витратила дві години, а "вбрання" їй створила художниця по тілу.