"Поки я спала": пасажирку літака обурило, що попутник зробив з її волоссям (фото)

32-річна американка Даніель, яка летіла з Вашингтона до Лос-Анджелеса (США) з пересадкою у Шарлотті, поскаржилась, що невідомий чоловік для чогось заплів їй коси. Жінка помітила зміну в своїй зачісці лише після прибуття в пункт призначення.

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Шокована цим випадком, пасажирка вирішила поділитися досвідом в TikTok, де її відео зібрало понад 5 мільйонів переглядів.

"Тільки після обіду я зрозуміла, що в моєму волоссі заплетена коса. Пройшла через видачу багажу, сіла в таксі з аеропорту, пообідала в ресторані — і весь цей час нічого не помічала. Усвідомлення прийшло, лише коли повернулася до свого готельного номера. Це було справді разюче відчуття, тому що я знала, що тої коси не було, коли вийшла з дому рано вранці", — розповіла Даніель в інтерв'ю Newsweek.

Порушення особистих кордонів

Жінка каже, що спершу "просто розсміялася", але відчула занепокоєння через те, що хтось торкався її волосся, поки вона спала.

"Чоловіче, який заплітав мені волосся, поки я спала в літаку, негайно вийди на зв'язок. Минулої суботи, 15 березня, ми летіли рейсом 3051 авіакомпанії American Airlines з Шарлотти до Лос-Анджелеса. Перераховую деталі, бо хочу, щоб ця людина розуміла, що я в курсі", — заявила ображена на попутника пасажирка.

Жінці у літаку хтось заплів волосся Фото: TikTok

Даніель пояснила, що вона міцно спала під час польоту і лише на мить прокинулася від звуку фотоапарата.

"Коли сідаю в літак, то не просто сплю, а впадаю в сплячку. Пам'ятаю, що спала весь політ. Раптом почула клацання і ще подумала: "Хто це фотографує?". Після цього прокинулась. Чоловік, який сидів позаду, напевно, заплів мені косу. Навіщо?" — згадує жінка той переліт.

Позиція інтернет-спільноти

Її відео викликало бурхливу реакцію в інтернеті.

"Це так агресивно і водночас так смішно, але шкода, що це сталося з вами", — написав один коментатор;

Інший додав: "Я не розумію, чому всі сміються, це дивно і ненормально";

"Це абсолютне божевілля. Ми більше не поважаємо особисті кордони?" — обурився третій глядач.

Даніель зізналася, що не очікувала такого розголосу: "Як би банально це не звучало, але я й гадки не мала, що ролик стане вірусним. Рада, що цей дивний інцидент порушив питання про важливість згоди та правил дотримання особистих кордонів", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що молода мандрівниця зі США Грейс Хейл знайшла нестандартний спосіб обійти обмеження щодо ручної поклажі в бюджетній авіакомпанії Ryanair. Під час недавнього рейсу з Лондона до Единбурга вона інсценувала вагітність.

Крім того, літак із понад 200 пасажирами, що прямував із Балі до Мельбурна, вимушено розвернувся після того, як одна з пасажирок спробувала відчинити аварійний вихід просто посеред Індійського океану. Жінку затримали представники поліції після приземлення.