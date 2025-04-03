"Пока я спала": пассажирку самолета возмутило, что попутчик сделал с ее волосами (фото)

32-летняя американка Даниэль, которая летела из Вашингтона в Лос-Анджелес (США) с пересадкой в Шарлотте, пожаловалась, что неизвестный мужчина зачем-то заплел ей косы. Женщина заметила изменение в своей прическе только по прибытии в пункт назначения.

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Пораженная этим случаем, пассажирка решила поделиться опытом в TikTok, где ее видео собрало более 5 миллионов просмотров.

"Только после обеда я поняла, что в моих волосах заплетена коса. Прошла через выдачу багажа, села в такси из аэропорта, пообедала в ресторане — и все это время ничего не замечала. Осознание пришло, только когда вернулась в свой гостиничный номер. Это было действительно потрясающее ощущение, потому что я знала, что той косы не было, когда вышла из дома рано утром", — рассказала Даниэль в интервью Newsweek.

Нарушение личных границ

Женщина говорит, что сначала "просто рассмеялась", но почувствовала беспокойство из-за того, что кто-то касался ее волос, пока она спала.

"Мужчина, который заплетал мне волосы, пока я спала в самолете, немедленно выйди на связь. В прошлую субботу, 15 марта, мы летели рейсом 3051 авиакомпании American Airlines из Шарлотты в Лос-Анджелес. Перечисляю детали, потому что хочу, чтобы этот человек понимал, что я в курсе", — заявила обиженная на попутчика пассажирка.

Женщине в самолете кто-то заплел волосы Фото: TikTok

Даниэль объяснила, что она крепко спала во время полета и лишь на мгновение проснулась от звука фотоаппарата.

"Когда сажусь в самолет, то не просто сплю, а впадаю в спячку. Помню, что спала весь полет. Вдруг услышала щелчок и еще подумала: "Кто это фотографирует?". После этого проснулась. Мужчина, который сидел сзади, наверное, заплел мне косу. Зачем?" — вспоминает женщина тот перелет.

Позиция интернет-сообщества

Ее видео вызвало бурную реакцию в интернете.

"Это так агрессивно и одновременно так смешно, но жаль, что это произошло с вами", — написал один комментатор;

Другой добавил: "Я не понимаю, почему все смеются, это странно и ненормально";

"Это абсолютное безумие. Мы больше не уважаем личные границы?" — возмутился третий зритель.

Даниэль призналась, что не ожидала такой огласки: "Как бы банально это ни звучало, но я понятия не имела, что ролик станет вирусным. Рада, что этот странный инцидент поднял вопрос о важности согласия и правил соблюдения личных границ", — подытожила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что молодая путешественница из США Грейс Хейл нашла нестандартный способ обойти ограничения по ручной клади в бюджетной авиакомпании Ryanair. Во время недавнего рейса из Лондона в Эдинбург она инсценировала беременность.

Кроме того, самолет с более 200 пассажирами, следовавший из Бали в Мельбурн, вынужденно развернулся после того, как одна из пассажирок попыталась открыть аварийный выход прямо посреди Индийского океана. Женщину задержали представители полиции после приземления.