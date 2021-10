Грета Тунберг вышла на сцену и неожиданно спела хит 80-х годов (видео)

Эко-активистка решила потроллить публику на концерте в Стокгольме, исполнив ставшую мемом композицию "Never Gonna Give You Up" Рика Эстли.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг разыграла публику на концерте Climate live в Стокгольме, который прошел в минувшую субботу, исполнив песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Об этом пишет издание Аftonbladet.

Когда казалось, что Тунберг выступит с серьезной речью касательно проблем изменения климата, она неожиданно произнесла слова из этой песни: "We're no strangers to love" ("Нам не привыкать любить…"). Затем со сцены зазвучала композиция и девушка вместе с другим активистом принялась петь и танцевать перед зрителями.

[ + – ] Грета Тунберг поет "Never Gonna Give You Up"

В комментарии журналистам Тунберг призналась, что эко-активисты постоянно "рикроллят" друг друга.

Рикроллинг это розыгрыш, заключающийся в предоставлении другому пользователю интернета ссылки на клип Рика Эстли "Never Gonna Give You Up" под видом любой другой. Также такой вид троллинга применяется и в реальной жизни, когда какое-то событие прерывается записью этого хита 1980-х.

"Мы хотели подарить другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, что они так много работали над этим концертом. В конце концов, мы в основном подростки, которые шутят друг с другом, а не просто сердитые дети, как нас часто изображают в СМИ", — объяснила девушка.

По данным шведских журналистов, Грета спела перед публикой впервые. При этом ее семья напрямую связана с музыкальной сферой — мать, Малена Эрнман, представляла Швецию на Евровидении в 2009 году. Сестра активистки, Беата Тунберг, решила пойти по стопам матери и также стала певицей.

