Перестраивает сами облака: ученые обнаружили неожиданного виновника изменения климата

Глобальное изменение климата несет в себе угрозу не только для экологии, но и нашему здоровью и местам нашего обитания. Однако недавно ученые обнаружили одну из возможных причин его наступления, которая уже проникла в миллионы людей.

Новое исследование ученых выяснило, что микропластик, находящийся в воздухе, может изменять формирование облаков, потенциально влияя на погоду и климат. Облака образуются, когда водяной пар прилипает к частицам воздуха, часто пыли, образуя кристаллы льда или капли воды. Но ученые обнаружили, что частицы микропластика могут служить аналогичной цели, способствуя образованию кристаллов льда при температурах значительно теплее обычных — до 10 градусов цельсия выше, чем в облаках без микропластика, пишет The Conversation.

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Вывод, опубликованный в журнале ACS EST Air, позволил ученым предположить, что облака могут образовываться в условиях, в которых они обычно не образуются, что может привести к изменению характера осадков. Основное внимание в исследовании уделяется процессу нуклеации — естественному явлению в атмосфере, когда водяной пар превращается в лед при контакте с твердыми частицами. В то время как минеральная пыль и биологические частицы, такие как пыльца, традиционно способствуют зарождению, микропластик, который имеет размер менее пяти миллиметров и широко распространен по всему миру, оказывается не менее эффективным в этой роли, говорит Мириам Фридман, профессор химии в Университете Пенн Стэйт.

Исследователи протестировали четыре распространенных пластика, включая полиэтилен низкой плотности и полипропилен, и заметили, что половина капель, содержащих микропластик, замерзала при температуре -22 градуса по Цельсию. Воздействие таких факторов окружающей среды, как ультрафиолетовое излучение, озон и кислоты, повлияло на зарождение льда, но не устранило его, что говорит о том, что даже химически измененный микропластик способен влиять на состав облаков. Эти облака играют важную роль в регулировании климата Земли, отражая солнечный свет и задерживая тепло.

Соотношение жидких и ледяных частиц в облаках влияет на то, сколько солнечного света отражается обратно в космос или поглощается, влияя на температурный баланс Земли. Увеличение количества ледяных частиц из-за присутствия микропластика может изменить этот баланс, потенциально изменяя охлаждающий и согревающий эффект облаков. Таким образом, микропластик может внести дополнительную неопределенность в метеорологические показатели, поскольку он может способствовать образованию более ледяных облаков, влияющих как на осадки, так и на регулирование тепла.

Ученые подчеркивают, что для понимания концентрации микропластика в атмосферных слоях, где формируются облака, необходимы дальнейшие изучения этого феномена. Им также нужны данные, сравнивающие уровни микропластика с уровнями других частиц, образующих лед, таких как минеральная пыль и биологические материалы. Возможность точного моделирования воздействия микропластика будет зависеть от лучшего понимания его численности и распространения в атмосфере.

Загрязнение микропластиком, к сожалению, повсеместно и его обнаруживают даже в таких отдаленных местах, как Антарктика и Эверест, что отражает масштаб его распространения в атмосфере нашей планеты. Эти частицы попадают в нашу повседневную среду, в том числе в воздух, которым мы дышим, в еду, которую мы употребляем, что вызывает вопросы как об их экологическом, так и о его потенциальном негативном воздействии на наше здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

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