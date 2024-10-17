Климатическая война — второй фронт Украины: что нужно сделать, чтобы остановить экологическую катастрофу

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8 октября 2024 года ВРУ приняла долгожданный климатический Закон, который определяет основы государственной климатической политики и направлен на достижение углеродной нейтральности Украины до 2050 года. Почему этот закон настолько важен и как вопросы климата касаются каждого из нас, разберемся в этом анализе.

На протяжении последних десятилетий все, даже те, кто непосредственно не интересуется глобальной политикой, бесспорно, слышали о климатических изменениях и глобальном потеплении. Однако для многих этот вопрос, особенно на фоне трагических событий в нашей стране, вполне понятно, не был приоритетным. Нехватка доступной для неспециалистов информации по этому вопросу является еще одним фактором низкого интереса к этой проблеме среди широких слоев населения.

То, что выбросы парниковых газов (ПГ), образующихся в процессе сгорания ископаемого топлива — угля, нефти, газа — основным из которых является СО2 (двуокись углерода) вызывают глобальное потепление, стало понятно еще в 1980-е годы. В течение последних десятилетий международное сообщество внедрило ряд соглашений и механизмов, направленных на сокращение промышленных выбросов ПГ, такие как Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКООНИК) и Киотский протокол. Однако проблемы с ратификацией странами с наибольшими выбросами (США, РФ) и отсутствие конкретных лимитов для крупных развивающихся стран-ратификантов (Китай, Индия, Бразилия) привели к тому, что глобальные выбросы не только не сократились, но и еще больше возросли, а темпы глобального потепления ускорились, что привело к чрезвычайному количеству катастрофических климатических событий во всем мире.

Тогда, в 2015, страны-подписанты РКООНИК, собравшись на очередную конференцию сторон в Париже, признали, что простое уменьшение выбросов ПГ уже не остановит стремительного глобального потепления, которое при существующем тренде составит +4 С к концу этого века, поэтому единственный способ спасти человечество — это полностью прекратить чистые выбросы ПГ и удержать глобальную температуру на уровне не выше +2 С по сравнению с доиндустриальной эрой.

Страны, ратифицировавшие Парижское климатическое соглашение (ПКУ), обязались достичь полного сокращения выбросов и климатической нейтральности к 2050 году. Термин "климатическая нейтральность" означает, что баланс выбросов ПГ в воздух и его поглощения будет нулевым. Конкретнее, это предполагает, что большая часть таких выбросов будет максимально снижена (например, путем отказа от ископаемого топлива и перехода к безуглеродным технологиям, например, возобновляемой энергетике), а остальные выбросы ПГ, от которых технически невозможно избавиться, будут компенсированы путем технологии поглощения двуокиси углерода из воздуха (например, путем увеличения зеленых насаждений или внедрения технологий улавливания углерода и сохранения в недрах и океанических глубинах).

Кроме непосредственного сокращения выбросов, то есть смягчения изменений климата, вторым требованием является так называемая адаптация — то есть внедрение проектов, которые могли бы противостоять негативным климатическим воздействиям. Это включает, например, устойчивый к природным катаклизмам дизайн зданий, дорог, мостов, дамб, энергетических объектов и тому подобное.

Но технологическая составляющая — это лишь часть плана, ведь внедрение этих обязательств требует от стран больших начальных затрат, подкрепленных регуляторными требованиями. Разные страны ввели специфические комплексы мер для достижения климатической нейтральности.

Во исполнение обязательств в рамках НКУ в 2019 году Европейский Союз ввел так называемый Европейский зеленый курс, который является дорожной картой мероприятий, которые превратят Евросоюз в эффективную, устойчивую и конкурентоспособную экономику и первый в мире климатически нейтральный континент до 2050 года. Мощная программа финансовой поддержки для зеленого перехода, предоставленная Еврокомиссией, составляет 1 триллион евро.

Что касается непосредственно Украины, то она ратифицировала РКООНИК и Киотский протокол, в рамках которых реализовала ряд проектов совместного внедрения, направленных на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов ПГ на различных предприятиях. Продажа квот на выбросы ПГ, полученных благодаря экономии выбросов, принесли в бюджет Украины в 2010-2011 годах 4 млрд грн.

В 2015 году Украина одной из первых европейских стран присоединилась к НКУ. Была разработана дорожная карта для достижения своих обязательств, которая предусматривала такие шаги, как увеличение доли возобновляемых источников энергии в электроэнергетике; постепенное закрытие угольных шахт в комплексе с программами трансформации угольных регионов и со временем — полный отказ от ископаемого топлива; увеличение лесных территорий; внедрение мероприятий по энергоэффективности в зданиях; переход на электротранспорт; внедрение устойчивых практик сельского хозяйства и землепользования; совершенствование системы обращения с отходами для уменьшения выбросов ПГ. Промежуточные цели включали 65% сокращения выбросов ПГ к 2030 году и полный отказ от ископаемого топлива к 2035, с обеспечением всех энергетических потребностей благодаря возобновляемой и атомной энергетике 50% на 50%. Украина начала адаптировать свое законодательство в соответствии с Европейским зеленым курсом, ведь присоединение к этому процессу могло бы принести стране не только непосредственные выгоды в виде смягчения последствий изменения климата, но и огромные финансовые поступления, ведь Украина имеет огромный потенциал для зеленой энергетики как для собственных нужд, так и для экспорта. Кроме того, она могла бы получить доступ к грантам и другим инструментам финансовой поддержки от ЕС.

Однако, дальнейшая полномасштабная военная агрессия отсрочила эти планы и еще больше усилила негативные экологические и климатические воздействия. В течение 2 лет активных боевых действий было зафиксировано более 5500 фактов разрушительного воздействия на окружающую среду. Из-за ежедневных обстрелов и их последствий выбросы парникового газа достигли 175 млн т углерода.

Несмотря на все вызовы, в Украине продолжается адаптация законодательства в экологической сфере к нормам и стандартам ЕС, в частности в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

2024 год ознаменовался рядом важных законодательных актов. Так, в марте КМУ одобрил План Украины, необходимый для реализации инициативы ЕС "Ukraine Facility" объемом 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Эти средства ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы. В июне КМУ также одобрил Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) на период до 2030 года. НПЭК является стратегическим документом, который направлен на согласование экологической, энергетической и экономической политики для устойчивого развития Украины. Наконец, в октябре ВРУ был принят уже указанный климатический закон, который поставил перед Украиной еще более амбициозную цель — достижение климатической нейтральности до 2050 года, вместо ранее обнародованных планов до 2060 года.

Закономерный вопрос, который может возникнуть у рядового гражданина — где мы можем взять средства на имплементацию этих планов. Еще до начала полномасштабной войны, согласно оценкам НБУ, инвестиции для достижения Украиной климатических целей составляли $ 102 млрд. Сейчас эта цифра, учитывая дополнительные негативные последствия вызванные войной, еще выше.

Однако более уместным был бы вопрос о том, что Украина может потерять, если в ближайшие десятилетия не перейдет к углеродно нейтральной и устойчивой к изменениям климата экономике. Климатические изменения и связанные с ними катастрофические последствия в виде наводнений, засух, ползучести, ухудшения качества воздуха и воды, аномальной жары, лесных пожаров и т.п. могут иметь на Украину негативные влияния, сравнимые с разрушениями, вызванными длительной войной. Это, в свою очередь, может спровоцировать потери плодородных земель, уменьшение площади лесов, дефицит питьевой воды, чрезмерное загрязнение воздуха и в конце концов — увеличение заболеваемости и смертности населения. Еще до войны Украина неоднократно страдала от наводнений на Закарпатье, лесных пожаров и других природных катаклизмов. В последние годы увеличения засушливых дней площадь уничтожения лесов Украины от пожаров выросла втрое. Прошлой зимой мы наблюдали, как чрезвычайной силы ветер просто разрушил металлические опоры ветровой электростанции в Одесской области. Итак, климатические изменения наносят многомиллиардные убытки для всех без исключения секторов экономики, а следовательно — имеют непосредственное влияние на благосостояние и жизнь каждого из нас.

Война в разы усилила эти влияния, поэтому реакция на них должна быть безотлагательной. Отгородиться государственными границами от климатических бедствий просто невозможно. И это не какой-то апокалиптический сценарий, а вполне вероятный вариант развития событий, если человечество не остановит рост температуры на нашей планете. Вот почему мы должны приветствовать те позитивные сдвиги, которые происходят в Украине в контексте отношения к смягчению и адаптации изменений климата. Государственная политика и механизмы финансирования должны быть введены на всех уровнях, а каждое украинское предприятие должно включить оценку и управление климатическими рисками в свою бизнес-модель, чтобы соответствующим образом адаптироваться к этим изменениям и оставаться конкурентоспособным. И безусловно, осведомленность и поддержка этих процессов среди широких слоев населения является важным фактором успеха климатической политики, которая позволит нам построить зеленую, энергетически независимую и устойчивую страну.

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