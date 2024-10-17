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Мнения

Климатическая война — второй фронт Украины: что нужно сделать, чтобы остановить экологическую катастрофу

"Война в разы усилила негативные климатические воздействия, поэтому реакция на них должна быть безотлагательной. Отгородиться государственными границами от этих бедствий просто невозможно. И это не какой-то апокалиптический сценарий, а вполне вероятный вариант развития событий, если человечество не остановит рост температуры на нашей планете". Мнение.

Евгения Афанасенко
Евгения Афанасенко
Главная советница ЕБРР по вопросам окружающей среды, член Наблюдательного совета Ассоциации экспертов по устойчивому развитию
eye 314
Фото: NASA
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8 октября 2024 года ВРУ приняла долгожданный климатический Закон, который определяет основы государственной климатической политики и направлен на достижение углеродной нейтральности Украины до 2050 года. Почему этот закон настолько важен и как вопросы климата касаются каждого из нас, разберемся в этом анализе.

На протяжении последних десятилетий все, даже те, кто непосредственно не интересуется глобальной политикой, бесспорно, слышали о климатических изменениях и глобальном потеплении. Однако для многих этот вопрос, особенно на фоне трагических событий в нашей стране, вполне понятно, не был приоритетным. Нехватка доступной для неспециалистов информации по этому вопросу является еще одним фактором низкого интереса к этой проблеме среди широких слоев населения.

То, что выбросы парниковых газов (ПГ), образующихся в процессе сгорания ископаемого топлива — угля, нефти, газа — основным из которых является СО2 (двуокись углерода) вызывают глобальное потепление, стало понятно еще в 1980-е годы. В течение последних десятилетий международное сообщество внедрило ряд соглашений и механизмов, направленных на сокращение промышленных выбросов ПГ, такие как Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКООНИК) и Киотский протокол. Однако проблемы с ратификацией странами с наибольшими выбросами (США, РФ) и отсутствие конкретных лимитов для крупных развивающихся стран-ратификантов (Китай, Индия, Бразилия) привели к тому, что глобальные выбросы не только не сократились, но и еще больше возросли, а темпы глобального потепления ускорились, что привело к чрезвычайному количеству катастрофических климатических событий во всем мире.

Тогда, в 2015, страны-подписанты РКООНИК, собравшись на очередную конференцию сторон в Париже, признали, что простое уменьшение выбросов ПГ уже не остановит стремительного глобального потепления, которое при существующем тренде составит +4 С к концу этого века, поэтому единственный способ спасти человечество — это полностью прекратить чистые выбросы ПГ и удержать глобальную температуру на уровне не выше +2 С по сравнению с доиндустриальной эрой.

Страны, ратифицировавшие Парижское климатическое соглашение (ПКУ), обязались достичь полного сокращения выбросов и климатической нейтральности к 2050 году. Термин "климатическая нейтральность" означает, что баланс выбросов ПГ в воздух и его поглощения будет нулевым. Конкретнее, это предполагает, что большая часть таких выбросов будет максимально снижена (например, путем отказа от ископаемого топлива и перехода к безуглеродным технологиям, например, возобновляемой энергетике), а остальные выбросы ПГ, от которых технически невозможно избавиться, будут компенсированы путем технологии поглощения двуокиси углерода из воздуха (например, путем увеличения зеленых насаждений или внедрения технологий улавливания углерода и сохранения в недрах и океанических глубинах).

Кроме непосредственного сокращения выбросов, то есть смягчения изменений климата, вторым требованием является так называемая адаптация — то есть внедрение проектов, которые могли бы противостоять негативным климатическим воздействиям. Это включает, например, устойчивый к природным катаклизмам дизайн зданий, дорог, мостов, дамб, энергетических объектов и тому подобное.

Но технологическая составляющая — это лишь часть плана, ведь внедрение этих обязательств требует от стран больших начальных затрат, подкрепленных регуляторными требованиями. Разные страны ввели специфические комплексы мер для достижения климатической нейтральности.

Во исполнение обязательств в рамках НКУ в 2019 году Европейский Союз ввел так называемый Европейский зеленый курс, который является дорожной картой мероприятий, которые превратят Евросоюз в эффективную, устойчивую и конкурентоспособную экономику и первый в мире климатически нейтральный континент до 2050 года. Мощная программа финансовой поддержки для зеленого перехода, предоставленная Еврокомиссией, составляет 1 триллион евро.

Что касается непосредственно Украины, то она ратифицировала РКООНИК и Киотский протокол, в рамках которых реализовала ряд проектов совместного внедрения, направленных на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов ПГ на различных предприятиях. Продажа квот на выбросы ПГ, полученных благодаря экономии выбросов, принесли в бюджет Украины в 2010-2011 годах 4 млрд грн.

В 2015 году Украина одной из первых европейских стран присоединилась к НКУ. Была разработана дорожная карта для достижения своих обязательств, которая предусматривала такие шаги, как увеличение доли возобновляемых источников энергии в электроэнергетике; постепенное закрытие угольных шахт в комплексе с программами трансформации угольных регионов и со временем — полный отказ от ископаемого топлива; увеличение лесных территорий; внедрение мероприятий по энергоэффективности в зданиях; переход на электротранспорт; внедрение устойчивых практик сельского хозяйства и землепользования; совершенствование системы обращения с отходами для уменьшения выбросов ПГ. Промежуточные цели включали 65% сокращения выбросов ПГ к 2030 году и полный отказ от ископаемого топлива к 2035, с обеспечением всех энергетических потребностей благодаря возобновляемой и атомной энергетике 50% на 50%. Украина начала адаптировать свое законодательство в соответствии с Европейским зеленым курсом, ведь присоединение к этому процессу могло бы принести стране не только непосредственные выгоды в виде смягчения последствий изменения климата, но и огромные финансовые поступления, ведь Украина имеет огромный потенциал для зеленой энергетики как для собственных нужд, так и для экспорта. Кроме того, она могла бы получить доступ к грантам и другим инструментам финансовой поддержки от ЕС.

Однако, дальнейшая полномасштабная военная агрессия отсрочила эти планы и еще больше усилила негативные экологические и климатические воздействия. В течение 2 лет активных боевых действий было зафиксировано более 5500 фактов разрушительного воздействия на окружающую среду. Из-за ежедневных обстрелов и их последствий выбросы парникового газа достигли 175 млн т углерода.

Несмотря на все вызовы, в Украине продолжается адаптация законодательства в экологической сфере к нормам и стандартам ЕС, в частности в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

2024 год ознаменовался рядом важных законодательных актов. Так, в марте КМУ одобрил План Украины, необходимый для реализации инициативы ЕС "Ukraine Facility" объемом 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Эти средства ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы. В июне КМУ также одобрил Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) на период до 2030 года. НПЭК является стратегическим документом, который направлен на согласование экологической, энергетической и экономической политики для устойчивого развития Украины. Наконец, в октябре ВРУ был принят уже указанный климатический закон, который поставил перед Украиной еще более амбициозную цель — достижение климатической нейтральности до 2050 года, вместо ранее обнародованных планов до 2060 года.

Закономерный вопрос, который может возникнуть у рядового гражданина — где мы можем взять средства на имплементацию этих планов. Еще до начала полномасштабной войны, согласно оценкам НБУ, инвестиции для достижения Украиной климатических целей составляли $ 102 млрд. Сейчас эта цифра, учитывая дополнительные негативные последствия вызванные войной, еще выше.

Однако более уместным был бы вопрос о том, что Украина может потерять, если в ближайшие десятилетия не перейдет к углеродно нейтральной и устойчивой к изменениям климата экономике. Климатические изменения и связанные с ними катастрофические последствия в виде наводнений, засух, ползучести, ухудшения качества воздуха и воды, аномальной жары, лесных пожаров и т.п. могут иметь на Украину негативные влияния, сравнимые с разрушениями, вызванными длительной войной. Это, в свою очередь, может спровоцировать потери плодородных земель, уменьшение площади лесов, дефицит питьевой воды, чрезмерное загрязнение воздуха и в конце концов — увеличение заболеваемости и смертности населения. Еще до войны Украина неоднократно страдала от наводнений на Закарпатье, лесных пожаров и других природных катаклизмов. В последние годы увеличения засушливых дней площадь уничтожения лесов Украины от пожаров выросла втрое. Прошлой зимой мы наблюдали, как чрезвычайной силы ветер просто разрушил металлические опоры ветровой электростанции в Одесской области. Итак, климатические изменения наносят многомиллиардные убытки для всех без исключения секторов экономики, а следовательно — имеют непосредственное влияние на благосостояние и жизнь каждого из нас.

Война в разы усилила эти влияния, поэтому реакция на них должна быть безотлагательной. Отгородиться государственными границами от климатических бедствий просто невозможно. И это не какой-то апокалиптический сценарий, а вполне вероятный вариант развития событий, если человечество не остановит рост температуры на нашей планете. Вот почему мы должны приветствовать те позитивные сдвиги, которые происходят в Украине в контексте отношения к смягчению и адаптации изменений климата. Государственная политика и механизмы финансирования должны быть введены на всех уровнях, а каждое украинское предприятие должно включить оценку и управление климатическими рисками в свою бизнес-модель, чтобы соответствующим образом адаптироваться к этим изменениям и оставаться конкурентоспособным. И безусловно, осведомленность и поддержка этих процессов среди широких слоев населения является важным фактором успеха климатической политики, которая позволит нам построить зеленую, энергетически независимую и устойчивую страну.

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