Грета Тунберг рядом с Иваном Грозным и Жанной д`Арк. Мировая слава экологической юродивой

Когда поутихла волна раздражения юной защитницей экологии Гретой Тунберг из Швеции, скажу кто она. Грета – классическая юродивая, пытающаяся повлиять на сильных мира сего. Обладающая большим даром красноречия, что тоже за ними водилось.

Советская энциклопедия характеризует юродивых как "психически неполноценных людей, которых многие верующие принимали за "ясновидцев". Подобная реакция сейчас у светских граждан на Грету. Однако у религии к юродивым другое отношение – в православной церкви почитают аж 36 юродивых.

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Вспомним роль псковского юродивого — Николы. Когда, расправившись (около 15 тыс. жертв) с Новгородом, Иван Грозный двигался на Псков, у города его встретил Никола. Псковичи приготовили хлеб-соль и ждали казни. А Никола поднес царю кусок сырого мяса. На что Грозный сказал: "Я христианин и не ем мяса в пост!" — "Ты хуже делаешь, — ответил Никола. — Ты ешь человеческое мясо". Никола предрек беду, если царь тронет Псков. И этим спас город. Никола спас Псков, Жанна д`Арк – Францию.

Юродивые предупреждают об опасности и как дети говорят, что думают. Некая сила заставляет их действовать бесстрашно и идти до конца.

Для Греты переломным моментом были обычные уроки школьных педагогов: "Учителя говорили о воздействии парниковых газов и таянии ледниковых шапок, показывали фотографии пластика в океане, голодающих белых медведей, как вырубают леса. Я просто не могла перестать думать об этом. Я не могла понять, как люди, которые, с одной стороны, говорили, что им не безразличны изменения климата и что это очень важно, а затем ничего не делали".

Рассказывали всем ученикам, но с плакатом на улицу вышла только Грета.

[ + – ] О проблемах экологии рассказывали всем ученикам, но с плакатом на улицу вышла только Грета

Я исследовал юродивых от искусства: Анри Руссо, Велимира Хлебникова, Даниила Хармса, Ван Гога. Основная миссия гениальных юродивых состоит в том, что каждый из них, оставаясь ребенком, использует свою наивность как оружие против лицемерия. Их "психическая неполноценность" позволяет не замечать горы лжи. И в очередной раз спасать народ иной раз очень мешающими "вечными истинами".

Их толкает вперед детская привычка называть вещи своими именами.

Анри Руссо открыл путь примитивистам и наивному искусству в момент засилья "академической живописи". Без него не было бы нашей Марии Примаченко .

открыл путь примитивистам и наивному искусству в момент засилья "академической живописи". Без него не было бы нашей . Хармс тоталитарному сталинскому давлению противопоставил клоунаду, уравновесив страх — смехом.

тоталитарному сталинскому давлению противопоставил клоунаду, уравновесив страх — смехом. Хлебников пытался соединить математику с историей и вывести формулу времени. Расщеплял язык, занимаясь словотворчеством. Именно Хлебникову мы обязаны словом "летчик". Все его вещи на грани безумия. Но немногие художники способны ощутить человечество как "колеблющуюся струну" между историческими потрясениями. "Сегодня снова я пойду туда на торг, туда, где рынок. И войско песен поведу с прибоем рынка — в поединок!" — написал он

пытался соединить математику с историей и вывести формулу времени. Расщеплял язык, занимаясь словотворчеством. Именно Хлебникову мы обязаны словом "летчик". Все его вещи на грани безумия. Но немногие художники способны ощутить человечество как "колеблющуюся струну" между историческими потрясениями. "Сегодня снова я пойду туда на торг, туда, где рынок. И войско песен поведу с прибоем рынка — в поединок!" — написал он Ван Гог — "освободитель цвета", этот юродивый от живописи, нарисовал свои великолепные "Подсолнухи" как средоточие солнечной силы. Свое "разреженное сознание" он скрупулезно переносит на холст. Картины то "распадаются" на отдельные мазки, то "собираются", абсолютная экспрессия, то есть субъективное изображение — и его эмоции отлично передаются зрителю. "Горящие" краски живописи XX века "зажег" он.

[ + – ] Винсент ван Гог, "Подсолнухи" (1888) Фото: Википедия

Тех, кто считает, что Грета Тунберг тайно сколачивает состояние, можно успокоить: ни один из юродивых не разбогател. Этого не дает им сделать их одержимость. Не хватает "здравого смысла".

Однако во времена власти медиа даже юродивая, спасающая человечество от экокатастрофы – составляющая часть института звезд. Ее фишка – она первая экологическая.