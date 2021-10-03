Ґрета Тунберг разом з Іваном Грозним і Жанною д'Арк. Світова слава екологічної юродивої

Коли стихла хвиля роздратування юною захисницею екології Ґретою Тунберг зі Швеції, скажу хто вона. Ґрета — класична юродива, яка намагається вплинути на сильних світу цього. І володіє великим даром красномовства, що теж за ними водилося.

Радянська енциклопедія характеризує юродивих як "психічно неповноцінних людей, яких багато вірян вважали за "ясновидців". Подібна реакція зараз у світських громадян на Ґрету. Однак у релігії до юродивих інше ставлення — у православній церкві вшановують аж 36 юродивих.

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Згадаймо роль псковського юродивого — Ніколи. Коли, розправившись (близько 15 тис. жертв) з Новгородом, Іван Грозний рухався на Псков, быля міста його зустрів Нікола. Псковичі приготували хліб-сіль і чекали кари. А Нікола підніс царю шматок сирого м'яса. На що Грозний сказав: "Я християнин і не їм м'яса в піст!" — "Ти гірше робиш, — відповів Нікола. — Ти їси людське м'ясо". Нікола передрік біду, якщо цар зачепить Псков. І цим врятував місто. Нікола врятував Псков, Жанна д'Арк — Францію.

Юродиві попереджають про небезпеку і як діти кажуть, що думають. Якась сила змушує їх діяти безстрашно і йти до кінця.

Для Ґрети переломним моментом були звичайні уроки шкільних педагогів: "Вчителі говорили про вплив парникових газів і танення льодовикових шапок, показували фотографії пластика в океані, голодних білих ведмедів, як вирубують ліси. Я просто не могла перестати думати про це. Я не могла зрозуміти, як люди, які, з одного боку, говорили, що їм не байдужі зміни клімату і що це дуже важливо, а потім нічого не робили".

Розповідали всім учням, але з плакатом на вулицю вийшла тільки Ґрета.

[ + – ] Про проблеми екології розповідали всім учням, але з плакатом на вулицю вийшла тільки Ґрета

Я досліджував юродивих від мистецтва: Анрі Руссо, Велемира Хлєбнікова, Данила Хармса, Ван Гога. Основна місія геніальних юродивих полягає у тому, що кожен з них, залишаючись дитиною, використовує свою наївність як зброю проти лицемірства. Їх "психічна неповноцінність" дозволяє не помічати гори брехні. І учергове рятувати народ "вічними істинами", які іноді дуже заважають.

Їх штовхає вперед дитяча звичка називати речі своїми іменами.

Анрі Руссо відкрив шлях примітивістів і наївного мистецтва в момент засилля "академічного живопису". Без нього не було б нашої Марії Примаченко.

відкрив шлях примітивістів і наївного мистецтва в момент засилля "академічного живопису". Без нього не було б нашої Хармс тоталітарному сталінському тиску протиставив клоунаду, врівноваживши страх — сміхом.

тоталітарному сталінському тиску протиставив клоунаду, врівноваживши страх — сміхом. Хлєбніков намагався з'єднати математику з історією і вивести формулу часу. Розщеплював мову, займаючись словотворчістю. Саме Хлєбникову ми зобов'язані словом "льотчик". Всі його речі на межі божевілля. Але мало хто з художників здатен відчути людство як "струну, яка коливається" між історичними потрясіннями. "Сьогодні знову я піду туди на торг, туди, де ринок. І військо пісень поведу з прибоєм ринку — в поєдинок!" — написав він

намагався з'єднати математику з історією і вивести формулу часу. Розщеплював мову, займаючись словотворчістю. Саме Хлєбникову ми зобов'язані словом "льотчик". Всі його речі на межі божевілля. Але мало хто з художників здатен відчути людство як "струну, яка коливається" між історичними потрясіннями. "Сьогодні знову я піду туди на торг, туди, де ринок. І військо пісень поведу з прибоєм ринку — в поєдинок!" — написав він Ван Гог — "визволитель кольору", цей юродивий від живопису, намалював свої чудові "Соняшники" як осередок сонячної сили. Свою "розріджену свідомість" він скрупульозно переносить на полотно. Картини то "розпадаються" на окремі мазки, то "збираються", абсолютна експресія, тобто суб'єктивне зображення — і його емоції чудово передаються глядачеві. "Гарячі" фарби живопису XX століття "запалив" він.

[ + – ] Вінсент ван Гог, "Соняшники" (1888) Фото: Википедия

Тих, хто вважає, що Ґрета Тунберг таємно наживає статки, можна заспокоїти: жоден з юродивих не розбагатів. Цього не дає їм зробити їх одержимість. Бракує "здорового глузду".

Однак за часів влади медіа навіть юродива, що рятує людство від екокатастрофи — складова частина інституту зірок. Її фішка — вона перша екологічна.