"Зараз ми влаштуємо з ним дуель": Міхалок пояснив, чому вдарив глядача на концерті у Полтаві (відео)

Чоловік, який вийшов на сцену, стверджує соліст, був напідпитку і почав йому хамити і говорити зухвалі слова.

Соліст рок-колективу "Brutto" та гурту "Ляпис Трубецькой" Сергій Міхалок записав відео з коментарями щодо події на концерті у Полтаві, де він на сцені вдарив глядача.

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На початку артист розповів про те, що концерти його колективу – це "інтерактивне шоу", на яких завжди багато "ексцентрики, буфонади та імпровізації".

"Є ще бійки, дуже багато бійок, хто на це все ходить", — сказав Міхалок, після чого почав розповідати передісторію інциденту.

За його словами, під час імпровізованої паузи він вирішив поспілкуватися з публікою і помітив двох молодих людей, що напідпитку, які сиділи в передньому ряді і "сумували". Далі Міхалок попросив одного з хлопців, який мав гітару, вийти на сцену і щось на ній зіграти.

Я сам взагалі колись починав як вуличний музикант. І думаю – зараз ми влаштуємо з ним дуель. І ось він виходить на сцену, і я розумію, що він кричить щось грубе, але слів я не міг розібрати. Я йому шепочу – діставай гітару та грай, а потім я щось зіграю, але потім я розумію, що він взагалі ніякий”, – пояснив артист.

Далі Міхалок сказав, що хлопець почав йому хамити та говорити зухвалі слова на сцені, де перебував його син.

"Це моє робоче місце, люди дивляться, ми — "Брутто Ностри", я — Міхалок. Імідж передбачає і я його тихенько "боданув", — сказав соліст, зазначивши при цьому, що він цьому конфлікту не надав значення.

За словами Михалка, молодик, якого він ударив, далі був присутнім на концерті, причому артист нібито пропонував йому "сатисфакцію".

"Юра йди сюди, може, хочеш satisfaction? Я руки приберу за спину, ввалиш мені. Але жодних претензій він не мав", — завершив Міхалок.

Нагадаємо, що Сергій Міхалок побив одного зі своїх глядачів просто на сцені під час концерту у Полтаві. Він зазначив, що під час цього концерту є "головним" на сцені і має стежити за порядком.