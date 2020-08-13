"Убирайся пока не поздно!" Писательница Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, в интервью "Радио Свобода" рассказала о своем отношении к нынешней политической ситуации в Беларуси в общем и к "последнему диктатору Европы" Александру Лукашенко в частности.

"На мой взгляд, власть объявила войну своему народу. Я вижу, как радикализуется население на глазах. Никто из нас и представить себе не мог, что ОМОН поведет себя подобным образом. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют по машине, где находится маленький ребенок, бьют беременную женщину, задержанных душат коленями – происходит то, против чего восстало черное население Америки. Простых людей хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И что главное – люди совершенно мирные. Сегодня женщины выстроились в живую цепь, они просто хотели знать правду о выборах, просили не убивать их мужчин. Они несли цветы и молились у Вечного огня. А когда они расходились, то на них напал ОМОН. Я уже не говорю о том, что происходит по ночам. Это просто военные действия", – сказала Алексиевич.

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На вопрос, чтобы она хотела сказать тем людям, что вышли на акции протеста и выйдут в будущем, Нобелевский лауреат сказала, что благодарна им за то, что они сохранили достоинство белорусского народа. "Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся и лидеры".

Также Светлана Алексиевич отметила, что подозревает: в избиениях людей на улицах принимают участие не только белорусские силовики. Там есть и российский ОМОН. "Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей. А потом происходит что-то нереальное", – отметила писательница.

На вопрос, чтобы она хотела сказать Александру Лукашенко, Алексиевич заявила, что ему нужно уйти. " Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обагрится кровью. Протоколы голосования должны быть вывешены на всех избирательных участках. Чтобы люди видели, как они проголосовали. Давай сделаем это. Пусть люди увидят, сколько и за кого было голосов. Думаю, победила Светлана (Тихановская. – Ред.) я в этом не сомневаюсь. Люди хотят перемен", – сказала Светлана Алексиевич.

Светлана Алексиевич – белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов. Первый белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год).

Наибольшую известность получили ее книги в жанре художественно-документальной прозы "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва". Произведения Алексиевич посвящены жизни позднего СССР и постсоветской эпохи.