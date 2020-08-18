Путин обсудил будущее Беларуси с Макроном и главой Евросовета

Страны и международные организации Евросоюза начали обсуждать ситуацию в Беларуси напрямую с российским лидером.

Сегодня, 18 августа, по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", – сообщается на сайте Путина.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сегодня также заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси.

"Я только что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может урегулировать кризис в Беларуси", – написал глава Евросовета у себя в Twitter.

Напомним, сегодня же на сайте президента РФ написали, что Владимиру Путину позвонила канцлер Германии Ангела Меркель.

Главы государств "обстоятельно рассмотрели ситуацию", сложившуюся после президентских выборов в Беларуси. Путин, согласно сообщению, сказал Ангеле Меркель, что иностранное вмешательство в дела Беларуси исключено.

До этого Меркель звонила президенту Беларуси Александру Лукашенко, о чем тот рассказал вчера, 17 августа на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей.

Напомним, три из пяти стран-соседей Беларуси – Литва, Польша и Латвия – уже выдвинули требования к Лукашенко. Причем официальная Латвия заявила, что будет добиваться санкций против Беларуси на уровне стран-соседей в случае, если не будет коллективных санкций от Евросоюза.