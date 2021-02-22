"Путіна конспектує". Лукашенко відзначився під час зустрічі з президентом РФ у Сочі (відео)

На зустріч з колегою президент Білорусі приїхав не з порожніми руками.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним, а під час бесіди слухав буквально кожне його слово, записуючи те, що говорив голова РФ. Відповідні кадри опублікував telegram-канал PavlovskyNEWS. Схоже відео з'явилося і у Twitter на сторінці "Пул Першого".

Зокрема, Лукашенко активно записував у той момент, коли Путін хвалив продукти з Білорусі, зазначивши, що вони "завжди свіжі, якісні і доступні за ціною".

Мабуть, передбачаючи подібні мотиви, Лукашенко завбачливо привіз у подарунок колезі кошик продуктів, серед яких були м'ясні продукти і сири різних білоруських виробників. У тому числі, судячи з етикеток, є хамон і сир пармезан.

[ + – ] Подарунок від Лукашенка для Путіна Фото: Пул первого

Більше того, Лукашенко всіляко підкреслював, що ця зустріч відрізняється від стандартних протокольних бесід у ділових костюмах і в офіційній обстановці.

"Думаю, що ми продовжимо такий формат спілкування. Серйозні переговори у звичайному одязі — це говорить про те, що ми просто близькі люди, у нас дуже близькі народи і країни. І ми цілком можемо в будь-якій формі обговорювати наші серйозні проблеми", — цитує слова Лукашенка ресурс "БелТА".

На другому відео президенти обговорюють спільну боротьбу з коронавірусом. Лукашенко заявив, що в березні в Білорусі почнеться виробництво російської вакцини, а його співрозмовник зазначив, що ще ні з ким Росія так "щільно" не співпрацювала. Сам же голова РБ назвав це "серйозною підтримкою".

"Ми реалізуємо великі проекти у сфері енергетики, досить згадати тільки про білоруську атомну електростанцію, робота над якою йде успішно. І я хочу звернути увагу на те, що президент Білорусі особисто приділяє увагу цьому найбільшому проекту", — заявив російський президент у кінці зустрічі .

Після переговорів президенти відправилися на обід, де до них приєднався Дмитро Медведєв, а потім Путін покликав Лукашенка кататися на лижах і снігоходах.

Ця зустріч стала вже другою після того, як у Білорусі пройшли президентські вибори. 14 вересня 2020 року Олександра Лукашенко вилетів у Сочі на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, де обговорювалися "перспективи інтеграції в рамках Союзної держави". Це був перший виїзд Лукашенка за межі Білорусі після виборів, які відбулися 9 серпня.

Путін став одним з перших, хто привітав Лукашенка з перемогою на виборах, після яких по всій країні спалахнули протести проти їхніх результатів. Уже незабаром російський президент заговорив про те, що Білорусі буде виділено кредит у півтора мільярда доларів у "цей непростий момент".