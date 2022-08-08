YouTube запустив автоматичні субтитри до відео українською мовою: як увімкнути

Тепер українці можуть читати, про що йдеться в іноземних роликах, рідною мовою. Переклад не ідеальний, але згодом має стати кращим.

Відеохостинг YouTube, який належить американській компанії Google, додав до свого програвача автоматичні українські субтитри. На це оновлення звернув увагу портал Aroged.

Функція YouTube Live Caption використовує машинний алгоритм і за допомогою спеціальної технології розпізнає мову у відео, перетворює її на текст, відображає його у вигляді субтитрів, які за необхідності перекладаються іншими мовами, щоправда, не всі з них підтримуються. Тепер YouTube непомітно для аудиторії додав можливість читати українською.

Щоб вмикнути українські субтитри, потрібно спочатку перейти в налаштування YouTube-акаунту, перейти у вкладку "Відтворення" та поставити галочку навпроти пунктів "Завжди показувати субтитри" та "Показувати автоматично створені субтитри, якщо вони доступні". Потім після відкриття сторінки з відеороликом у плеєрі слід натиснути на шестерню та відкрити вікно налаштувань, далі знайти рядок "Субтитри" і натиснути на неї, щоб з'явилося меню зі списком мов, з яких можна вибирати. У дужках вказується, створені вони автоматично або перевірені автором.

Варто врахувати, що не в усіх відео доступне автоматичне створення субтитрів всіма мовами, що підтримуються, — це залежить від налаштувань публікації. Крім того, алгоритму потрібен час, щоб перекласти мову, тому функція не може бути недоступна в нещодавно опублікованих відео.

Поки що переклад працює не найкраще, адже іноді зміст пропозицій спотворюється, але це властиво будь-яким програмам перекладачам. YouTube не приховує, що технологія недосконала, і пояснює, що якість субтитрів залежить від якості відео. Іноді мова неправильно розпізнається через вимову, акцент, діалект, фоновий шум або інші перешкоди, але в більшості випадків можна зрозуміти, про що говорять люди в роликах. YouTube та Google запевняють, що працюють над покращенням якості автоматичного перекладу, і згодом вони дійсно стають кращими, адже алгоритм навчається.

"Ми заохочуємо авторів якнайшвидше самостійно додавати професійно підготовлені субтитри", — пише команда.

У травні YouTube видалив понад 9 000 каналів, які розповсюджують фейки про війну в Україні, зокрема, коли вторгнення РФ називали "визвольною місією". Завдяки цьому з відеохостингу зникло понад 70 тисяч пропагандистських роликів.

Нещодавно Youtube видалив особистий канал російського блогера Дмитра Пучкова, відомого під псевдонімом Гоблін. Адміністрація заявила, що він порушив правила спільноти однієї зі своїх нещодавніх робіт.