Топ 5 речей, які забувають: в УЗ розповіли про найдивніші знахідки в потягах

Щоб не вийти з вагона без гаманця, документів чи номерного знака для авто, українцям радять проводити обов'язковий перерахунок переліку зі списку компанії.

Related video

"Укрзалізниця" щорічно знаходить і повертає власникам близько 63% речей, забутих у поїздах під час подорожі. Представники перевізника розповіли, які речі найчастіше забувають українці в потягах.

За офіційною інформацією компанії, вже з початку 2023 року пасажири 1370 разів зверталися до контактного центру з проханнями знайти втрачені речі.

"Дуже часто наші пасажири забувають у потягах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому радимо перед виходом із вагона вкотре провести "переоблік" саме цих речей у кишенях і валізах", — повідомляють в УЗ.

Топ 5 речей, які найчастіше забувають у потягах:

мобільні телефони;

дитячі іграшки;

зарядні пристрої;

гаманці;

документи.

Із оригінальніших знахідок співробітники перераховують номерні знаки для автомобіля, церковну шапку, дитячий горщик, тепловізор, рулон лінолеуму, медичний корсет, кінну амуніцію, капи для зубів, апарат для вирощування насіння, білизну, ляльок ручної роботи та шахівницю.

"Із початку року вже були випадки, коли пасажири випадково обмінювалися валізами, а також залишали в туалеті золоті каблучки з дорогоцінним камінням. Ми знаходили ліцензію на продаж алкоголю, лижне спорядження, дитячі коляски, різні суми грошей, заховані в ліжко. Один раз був великий тубус із плакатом", — розповіла "УП" виконувачка обов'язків керівниці контактного центру "Укрзалізниці" Анна Пилипенко.

Що робити, якщо ви забули речі в потязі?

За інформацією компанії, в разі втрати речей у потязі не варто панікувати. Слід відразу після виявлення втрати звернутися до контакт-центру УЗ за номером телефону 0 800 503 111.

Також пасажир може залишити повідомлення через форму зворотного зв'язку в застосунках Apple Messages, Telegram, Viber, Facebook Messenger або заповнити на офіційному сайті зворотну форму з описом втраченої речі.

Нагадаємо, з 11 березня "Укрзалізниця" розпочинає серію планових ремонтів інфраструктури на трьох напрямках, у зв'язку з чим змінює розклад руху чотирьох десятків поїздів.

Також у серпні минулого року "Укрзалізниця" офіційно запустила новий мобільний застосунок, що дозволяє швидко надавати інформацію про рейси та безпосередньо продавати квитки пасажирам без комісії.