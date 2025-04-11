Жінка йшла пішки в іншу країну, щоб знайти зниклого чоловіка, і зустріла там його другу сім'ю

Після руйнівного землетрусу в М'янмі жінка, яку звуть Мей, вирушила у виснажливу подорож до Таїланду, щоб знайти зниклого чоловіка та сина, але несподівано відкрила, що її чоловік десятиліття вів подвійне життя з іншою родиною.

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Про це повідомляє місцевий телеканал Channel 8.

Мей здійснила неймовірну подорож пішки через гори та ліси з М'янми до Таїланду, щоб знайти свого чоловіка, 46-річного Джі Тана, та сина Кяу Тата, які після землетрусу зникли під завалами будівлі у Бангкоку. Замість возз'єднання з сім’єю її чекало приголомшливе відкриття. Як виявилося, її коханий, понад десять років жив подвійним життям.

Розкриття правди

"Я залишила свою стару матір та маленьку дочку вдома і 30 березня вирушила до Таїланду пішки. Мені довелося пройти через ліси та перетнути кілька гір, щоб дістатися тайсько-м'янманського кордону в провінції Канчанабурі. За перетин перехід я заплатила 12 500 батів", — поділилася Мей з кореспондентами каналу.

Прибувши до Бангкоку, жінка негайно звернулася до тайської влади з проханням допомоги у пошуках тіла її рідних для поховання. У лікарні, де вона мала здати ДНК-тест для підтвердження родинних зв'язків з постраждалими, несподівано розкрилась вся правда.

46-річний Джі Тан Фото: Channel 8

"Медичний персонал повідомив, що інша жінка, яка представилася дружиною Джі Тана, привела його дочку для здачі ДНК-тесту. Діти ніколи не згадували про іншу дружину мого чоловіка, він щомісяця надсилав гроші. Навіть не підозрювала про його невірність", — розповіла вражена Мей.

Жив з іншою жінкою 10 років

Жінка з Таїланду, яку звуть Ві, підтвердила свої тривалі стосунки з Джі Таном: "Я жила з ним та його дітьми понад 10 років, піклувалася про них і не знала про існування ще однієї дружини".

Вона стверджує, що допомогла чоловікові та його дітям знайти роботу на будівельному майданчику, заручившись підтримкою друга-менеджера. Зараз жінка почувається зрадженою.

Попри емоційний біль, Ві заявила, що не претендуватиме на тіла Джі Тана та Кяу Тата, віддавши це право Мей. Втім, питання компенсації залишається відкритим. За словами чиновників, виплату за Джі Тана отримає його дочка, а за Кяу Тата — Мей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Сару Джонс-Грін із Лондона, Велика Британія, яка понад сорок років чекала на момент фізичної близькості зі своїм чоловіком. Проте вже в першу шлюбну ніч вона з подивом дізналась, що це неможливо через рідкісну патологію, яка вимагає хірургічного втручання.

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