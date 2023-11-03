Герой Древнего Рима: что известно о победителе галлов и образце римской добродетели (фото)

На протяжении большей части существования Рима имя Марк Фурий Камилл стало общеизвестным, а рассказы о его подвигах дошли до наших дней.

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Когда мы думаем о Древнем Риме, в воображении возникают образы величественной архитектуры и легендарных лидеров. Однако, наряду с великими достижениями этой цивилизации, существовали также рассказы о деструктивном поведении и моральном упадке. Хотя некоторые из них могут быть преувеличенными, одна фигура выделяется как маяк добродетели в эту эпоху — Марк Фурий Камилл, пишет Ancient Origins.

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Камилл, имя, известное многим в Древнем Риме, был человеком с исключительным характером и неотъемлемой частью истории города-государства. Несмотря на ограниченность исторических записей его времен, рассказы о его подвигах продолжают поражать исследователей и историков. Хотя мы должны подходить к этим рассказам с определенной степенью осторожности, современные ученые признают значение Камилла в формировании судьбы Рима.

Камилл родился около 447/446 года до н. э. в семье латинского происхождения. Его путь к величию начался, когда он присоединился к римской армии подростком в 431 году до нашей эры. Во времена диктатуры Авла Постумия Туберта он доказал свое мужество в решающей битве против итальянского племени эквы и народа умбро-окской языковой группы вольски, несмотря на ранение в ногу. Напротив, он погнал своего коня на врага, сражался достойно и заслужил большое признание, а Рим одержал решающую победу. Этот ранний успех ознаменовал начало выдающейся карьеры.

Следующие несколько десятилетий жизни Камилла окутаны неопределенностью, но около 404 года до н.э. Камилл решил выйти в публичную сферу и начал чрезвычайно успешную военную и политическую карьеру. За свою жизнь он якобы один раз был цензором, пять раз диктатором и аж шесть раз консулом, а также бесчисленное количество раз вел римские армии в бой.

К счастью для римлян, он никогда не терпел поражения в войне, а за свои победы получил четыре различных триумфа. Единственной должностью, где доминировали патриции, которую он никогда не занимал, было консульство. Плутарх утверждал, что Камилл избегал ее целенаправленно, потому что "не согласился бы стать консулом над неохотным народом".

Одно из самых выдающихся достижений Камилла произошло в 396 году до н. э., когда ему поручили завершить десятилетнюю войну с городом-государством Вейи. Столкнувшись с, казалось бы, непробиваемой обороной, Камилл разработал новаторский план — прорыть тоннель под стенами города. Его стратегия оправдала себя, и, присягнув пифийскому Аполлону, он привел римских легионеров к решающей победе.

Став свидетелем падения Вейи, Камилл обеспокоился, что разрушение может оскорбить богов, и молился, чтобы они привлекли к ответственности его, а не широкие слои римского населения. Как сообщается, он воскликнул: "Если, в противовес этому нашему нынешнему успеху, на нас должно пасть какое-то возмездие, пощадите, умоляю вас [великий Юпитер и боги], город и войско римлян, и пусть оно падет на мою собственную голову, хотя бы с наименьшим ущербом".

Марк Фурий Камилл — римский солдат и государственный деятель патрицианского происхождения Фото: Public Domain

Вскоре после разгрома Вейи Камилл допустил две ошибки, которые преследовали его, хотя они бледнеют по сравнению с проступками его преемников.

Во-первых, он не собрал обещанную Аполлоном добычу. Он либо забыл это сделать, либо всегда намеревался, чтобы римляне добровольно отдавали десять процентов того, что они награбили в Вейи. Как бы то ни было, римские чиновники в конце концов попросили людей пожертвовать десятину с их добычи, что разозлило многих из них.

Во-вторых, когда Камилл вернулся в Рим, он наслаждался роскошным триумфом по городу, но глупо решил ехать в колеснице, запряженной четверкой белых лошадей. Это оскорбило римлян, которые считали, что такая символика подходит лишь для бога Юпитера. Отсутствие смирения было несвойственно Камиллу, и он осознал свою ошибку, поэтому больше никогда ее не повторял.

Несмотря на свою популярность, Камилл столкнулся с трудностями в своей карьере. Плебейский трибун, по имени Луций Апулей, ложно обвинил его в присвоении добычи из Вейи, и Камилл выбрал изгнание вместо несправедливого суда. Он надеялся, что боги защитят его честь и верность Риму.

В 390 году до н. э. Рим постигла беда: орда галльских варваров напала на город и разграбила его, оставив в руинах. Римляне, опасаясь сложной задачи восстановления своего города, подумывали оставить его в пользу Вейи, которая оказалась в лучшем состоянии. Камилл, несмотря на то, что жил в изгнании, откликнулся на их просьбу о помощи. Он привел римские войска и союзников к победе над галлами и снова спас Рим.

Писатели, возможно, преувеличивали его достижения, однако Марк Фурий Камилл явно сыграл решающую роль в восстановлении Рима в течение десятилетий после разграбления города галлами Фото: Public Domain

На этом преданность Камилла Риму не закончилась. Он сыграл решающую роль в убеждении римлян остаться и отстроить свой город, а не мигрировать в Вейю. Согласно античным свидетельствам, галлы разрушили большую часть Рима и оставили его в руинах — хотя археологические данные не подтверждают эти утверждения — и многие римляне подумывали о том, чтобы покинуть Рим навсегда.

Они отшатнулись от мысли об отстройке своего города и считали, что им следует массово переселиться в Вейю, которая якобы находилась в лучшем состоянии, чем Рим. Камилл и сенат решительно выступали против этого, считая, что переселение оскорбит богов и создаст ужасный прецедент.

В свои последние годы Камилл продолжал служить Риму, даже когда город переживал политические беспорядки между плебеями и патрициями. Он помог достичь компромисса, который принес мир и стабильность Римской республике в этот сложный период.

В конце концов, Камилл умер в 365 году до н.э., в возрасте около 81 или 82 лет от чумы, охватившей Рим. Из всех смертей, вызванных чумой, ни одна не оплакивалась больше, чем смерть Камилла. Римляне потеряли своего верного чемпиона и погрузились в траур.

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Древние летописцы, такие как Ливий, восхваляли его, считая вторым основателем города после Ромула. Во времена морального упадка Камилл служил примером того, что значит быть добродетельным римлянином.

Хотя точные детали жизни Камилла окутаны тайной, его непреходящее наследие как символ чести и самоотверженности продолжает вдохновлять нас и сегодня. Его история напоминает нам о важности честности и бескорыстного служения своей общине, что делает его настоящим героем Древнего Рима.

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