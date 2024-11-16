"Мы не Диснейленд": в Риме возмущены гладиаторскими боями туристов в Колизее

Накануне премьеры фильма "Гладиатор 2" Airbnb предлагает новый опыт посещения Колизея, но в Риме этим недовольны.

На арене Колизея сошлись гигант по аренде жилья для отдыха Airbnb и Археологический парк Колизея, под надзором которого находится 2000-летняя историческая арена. Две организации подписали соглашение на сумму 1,5 миллиона долларов, по которому 16 туристов получат возможность "высвободить своего внутреннего гладиатора", забронировав бесплатное посещение Колизея в рамках показа фильма Paramount "Гладиатор 2" режиссера Ридли Скотта. Но советник Рима по культуре считает, что это оскорбление исторического статуса Колизея. Об этом пишет CNN.

Древний Колизей в Риме был свидетелем некоторых исторических сражений: когда-то толпы людей в тогах заполняли гигантскую арену, чтобы посмотреть, как гладиаторы сражаются с противниками, среди которых были львы и бабуины.

Фото: Airbnb

2000-летнее сооружение теперь стало ареной нового эпического столкновения, символизирующего нынешние трудности Италии в поиске баланса между бурно развивающейся после пандемии COVID туристической индустрией и потребностями местных жителей, которые чувствуют себя в осаде, поскольку их города превращаются в непригодные для жизни туристические площадки.

Airbnb и Археологический парк Колизея подписали соглашение на сумму 1,5 миллиона долларов накануне премьеры фильма "Гладиатор 2". Потенциальные гладиаторы могут зарегистрироваться на платформе краткосрочной аренды с 27 ноября, чтобы получить шанс стать одним из 16 претендентов на участие в "учебном бою" друг против друга в полном гладиаторском облачении в мае 2025 года. Участие бесплатное, но победителям придется самостоятельно организовать транспорт и проживание в Вечном городе.

Фото: Airbnb

"Вы почувствуете прилив адреналина, песок между пальцами и тяжесть доспехов. Вы услышите отголоски гладиаторов прошлого в катакомбах Колизея и безошибочно узнаваемый лязг стали на его арене. Вы увидите отражение луны на травертине сквозь пот, стекающий по вашему лицу. Вы станете гладиатором", — обещает реклама AirBnB. Победивших туристов ждет увлекательное приключение.

По сюжету, богатый покровитель встретит туристов в Колизее после заката и проведет внутрь. "Независимо от того, выйдете ли вы с этой ночи победителем или проигравшим, знайте – ваши глаза увидят незабываемое зрелище. Вы всегда будете помнить мерцание свечей в Колизее", — отмечается в плане.

Туристы смогут спуститься в гипогей – подземные камеры, где гладиаторы готовятся к бою, надеть броню, которая будет лучше всего соответствовать вашему гладиаторскому типу: мурмилон, фракиец, провокатор, ретиарий или секутор и прогуляться по лабиринтам Колизея, освещенным факелами.

Фото: Airbnb

Пока туристы будут ждать своего боя, они смогут угоститься виноградом, гранатом и миндалем. А потом Summa rudis – судья – в конечном счете определит их судьбу.

"Почувствуйте сладкий вкус славы, когда будет поднят палец (infestus pollex), и присоединитесь к рядам победных гладиаторов древних времен", — отмечается в анонсе.

Советник Рима по культуре Массимилиано Смериллио. Он попросил платформу аренды отозвать план, но оставить деньги, заявив, что акция является оскорблением исторического статуса Колизея.

"Проблема не в отношениях между государственным и частным секторами или в желании крупных брендов поддерживать защиту и сохранение. А в том, чтобы избежать унизительного использования нашего историко-художественного наследия, особенно когда речь идет о таком уникальном в мире памятнике, как Колизей", — сказал Смериллио.

Президент Комиссии по культуре Рима Эрика Батталья предупредила, что объект наследия ЮНЕСКО нельзя превращать в парк развлечений.

"Колизей, как объект всемирного наследия, представляет собой нечто само по себе, и необходимо принять меры, чтобы защитить его, а также сделать его доступным для всех и не допустить, чтобы он стал местом розыгрышей для избранных", — заявила она.

Энцо Фоски, политик от левоцентристской Демократической партии, которая в настоящее время контролирует Рим, раскритиковал Археологический парк Колизей, который находится в ведении Министерства культуры, за сделку Airbnb.

"Пиар-ход Airbnb, которая, фактически завладев историческим центром, полностью изуродовав его и превратив в большой туристический парк, теперь хочет высмеять Колизей. Мы не в Диснейленде, мы в Риме. Время от времени кто-то, кажется, забывает об этом", — сказал он.

Туристы в Колизее Фото: Airbnb

Но спорное сотрудничество поддерживается партией премьер-министра Италии Джорджии Мелони "Братья Италии". Федерико Молликоне, член ее партии, возглавляющий Комиссию по культуре Нижней палаты парламента, сказал, что приветствует новаторскую идею.

"Археологический парк Колизея поступил правильно, подписав меморандум о взаимопонимании с ассоциациями исторической реконструкции, который также гарантирует туристам гладиаторское шоу высокого научного качества, координируемое должностными лицами Министерства культуры", — заявил он в пятницу в ответ на критику Смерилло.

Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных мифах про гладиаторов. Один из самых популярных, что гладиаторские бои обязательно заканчивались смертью одного из них. Это не так. Гладиаторы стоили дорого и были настоящими звездами. Они даже выходили на пенсию и умирали своей смертью.