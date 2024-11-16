"Ми не Діснейленд": у Римі обурені гладіаторськими боями туристів у Колізеї

Напередодні прем'єри фільму "Гладіатор 2" Airbnb пропонує новий досвід відвідування Колізею, але в Римі цим незадоволені.

На арені Колізею зійшлися гігант з оренди житла для відпочинку Airbnb і Археологічний парк Колізею, під наглядом якого перебуває 2000-річна історична арена. Дві організації підписали угоду на суму 1,5 мільйона доларів, за якою 16 туристів отримають можливість "вивільнити свого внутрішнього гладіатора", забронювавши безплатне відвідування Колізею в рамках показу фільму Paramount "Гладіатор 2" режисера Рідлі Скотта. Але радник Риму з культури вважає, що це образа історичного статусу Колізею. Про це пише CNN.

Стародавній Колізей у Римі був свідком деяких історичних боїв: колись натовпи людей у тогах заповнювали гігантську арену, щоб подивитися, як гладіатори б'ються з супротивниками, серед яких були леви та бабуїни.

Фото: Airbnb

2000-річна споруда тепер стала ареною нового епічного зіткнення, що символізує нинішні труднощі Італії в пошуку балансу між туристичною індустрією, що бурхливо розвивається після пандемії COVID, і потребами місцевих жителів, які почуваються в облозі, оскільки їхні міста перетворюються на непридатні для життя туристичні майданчики.

Airbnb і Археологічний парк Колізею підписали угоду на суму 1,5 мільйона доларів напередодні прем'єри фільму "Гладіатор 2". Потенційні гладіатори можуть зареєструватися на платформі короткострокової оренди з 27 листопада, щоб отримати шанс стати одним із 16 претендентів на участь у "навчальному бою" один проти одного в повному гладіаторському обладунку в травні 2025 року. Участь безкоштовна, але переможцям доведеться самостійно організувати транспорт і проживання у Вічному місті.

Фото: Airbnb

"Ви відчуєте прилив адреналіну, пісок між пальцями і тяжкість обладунків. Ви почуєте відгомони гладіаторів минулого в катакомбах Колізею і безпомилково впізнаваний брязкіт сталі на його арені. Ви побачите відображення місяця на травертині крізь піт, що стікає по вашому обличчю. Ви станете гладіатором", — обіцяє реклама AirBnB. На туристів-переможців чекає захоплива пригода.

За сюжетом, багатий покровитель зустріне туристів у Колізеї після заходу сонця і проведе всередину. "Незалежно від того, вийдете ви з цієї ночі переможцем чи переможеним, знайте — ваші очі побачать незабутнє видовище. Ви завжди пам'ятатимете мерехтіння свічок у Колізеї", — наголошується в плані.

Туристи зможуть спуститися до гіпогею — підземних камер, де гладіатори готуються до бою, одягнути броню, яка найкраще відповідатиме вашому гладіаторському типу: мурмілон, фракієць, провокатор, ретіарій або секутор, і прогулятися лабіринтами Колізею, освітленими смолоскипами.

Фото: Airbnb

Поки туристи чекатимуть свого бою, вони зможуть пригоститися виноградом, гранатом і мигдалем. А потім Summa rudis — суддя — зрештою визначить їхню долю.

"Відчуйте солодкий смак слави, коли буде піднято палець (infestus pollex), і приєднайтеся до лав переможних гладіаторів стародавніх часів", — зазначається в анонсі.

Радник Рима з культури Массіміліано Смерілліо. Він попросив платформу оренди відкликати план, але залишити гроші, заявивши, що акція є образою історичного статусу Колізею.

"Проблема не у відносинах між державним і приватним секторами або в бажанні великих брендів підтримувати захист і збереження. А в тому, щоб уникнути принизливого використання нашої історико-художньої спадщини, особливо коли йдеться про таку унікальну у світі пам'ятку, як Колізей", — сказав Смерілліо.

Президент Комісії з культури Риму Еріка Батталья попередила, що об'єкт спадщини ЮНЕСКО не можна перетворювати на парк розваг.

"Колізей, як об'єкт всесвітньої спадщини, є чимось самим по собі, і необхідно вжити заходів, щоб захистити його, а також зробити його доступним для всіх і не допустити, щоб він став місцем розіграшів для обраних", — заявила вона.

Енцо Фоскі, політик від лівоцентристської Демократичної партії, яка наразі контролює Рим, розкритикував Археологічний парк Колізей, що перебуває у віданні Міністерства культури, за угоду Airbnb.

"Піар-хід Airbnb, яка, фактично заволодівши історичним центром, повністю знівечивши його і перетворивши на великий туристичний парк, тепер хоче висміяти Колізей. Ми не в Діснейленді, ми в Римі. Час від часу хтось, здається, забуває про це", — сказав він.

Туристи в Колізеї Фото: Airbnb

Але спірна співпраця підтримується партією прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні "Брати Італії". Федеріко Молліконе, член її партії, який очолює Комісію з культури Нижньої палати парламенту, сказав, що вітає новаторську ідею.

"Археологічний парк Колізею вчинив правильно, підписавши меморандум про взаєморозуміння з асоціаціями історичної реконструкції, який також гарантує туристам гладіаторське шоу високої наукової якості, що координується посадовими особами Міністерства культури", — заявив він у п'ятницю у відповідь на критику Смерілло.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніші міфи про гладіаторів. Один з найпопулярніших, що гладіаторські бої обов'язково закінчувалися смертю одного з них. Це не так. Гладіатори коштували дорого і були справжніми зірками. Вони навіть виходили на пенсію і вмирали своєю смертю.