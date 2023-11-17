Чингисхан убил достаточно людей, чтобы охладить целую планету: что узнали ученые

Новое исследование предполагает, что Монгольское завоевание могло вызвать снижение уровня углекислого газа в атмосфере. К такому выводу пришли ученые, проанализировав керн антарктического льда.

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Исследователи, проанализировав керны антарктического льда, обнаружили падение уровня углекислого газа в атмосфере между 1200 и 1470 годами нашей эры, что совпадает с вторжением Чингисхана в Азию и "черной смертью" в Европе. Еще одно снижение произошло между 1560 и 1680 годами, что совпало с завоеванием Америки и падением династии Мин в Китае, пишет IFLScience.

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Ключевой вопрос, который задали исследователи, заключался в том, может ли значительная потеря человеческих жизней во время этих событий объяснить наблюдаемое сокращение выбросов углекислого газа. Идея в том, что при меньшем количестве людей вырубка лесов замедлилась бы, что позволило бы большему количеству деревьев расти и поглощать углерод.

Чтобы исследовать это, ученые изучили изменения в глобальных моделях землепользования с 800 года н. э. до наших дней, используя исторические сельскохозяйственные карты и данные о населении. Среди четырех событий Монгольское завоевание во главе с Чингисханом имело самое существенное влияние на климат.

Разрушительные завоевания монгольской армии привели к отрастанию 142 000 квадратных километров леса, что изъяло из атмосферы потрясающие 684 миллиона тонн углерода и вызвало глобальное сокращение выбросов на 0,183 части на миллион (ppm).

Для сравнения, "черная смерть", завоевание Америки и падение династии Мин имели сравнительно меньшее влияние на содержание углерода в атмосфере, уменьшив его на 0,026 ppm, 0,013 ppm и 0,048 ppm соответственно.

Несмотря на эти результаты, исследователи пришли к выводу, что ни одно из этих исторических событий не может полностью объяснить изменения климата, зафиксированные в древних ледниковых кернах. Деревьям нужны века, чтобы достичь зрелости, а человеческие популяции должны были бы возродиться и возобновить вырубку лесов до того, как новый прирост смог бы существенно повлиять на уровень углерода. Более того, выбросы из других регионов, вероятно, компенсируют поглощение углерода на исследуемых территориях.

Однако исследование предполагает, что только Монгольское завоевание могло потенциально компенсировать одновременные выбросы из остального мира, что привело к временной остановке роста выбросов CO2. Тем не менее исследователи отмечают, что влияние Чингисхана на климат, хоть и заметно, но, вероятно, слишком мало, чтобы его можно было обнаружить в ледниковых кернах.

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Значительное снижение содержания углерода в атмосфере в течение исторических периодов, вероятнее всего, связано с природными факторами, такими как извержения вулканов, а не с человеческой деятельностью.

По сути, хотя роль Чингисхана в поглощении углерода является увлекательной, исследование подчеркивает сложную взаимосвязь исторических событий и природных факторов, формирующих климат нашей планеты.

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