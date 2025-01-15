У Diablo 4 Season of Witchcraft з'явиться інфернальний улюбленець: він вже встиг налякати гравців (відео)

Розробники показали нового улюбленця на прізвисько Доріан, який має досить моторошний зовнішній вигляд.

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У новому 7-му сезоні Diablo 4, який дістав назву Сезон чаклунства ("Season of Witchcraft") гравців потішать різноманітними відьомськими здібностями, серед яких навіть виклик отруйних жаб, пише PC Gamer.

Diablo 4 Season of Witchcraft

Але також у грі з'явиться новий улюбленець, і цього разу йдеться не про кішок або собак. Згідно з інформацією з блогу Blizzard, новим улюбленцем стане моторошний ворон на прізвисько Доріан. Багато гравців уже зазначили, що інфернальний зовнішній вигляд ворона навіює думку про те, що птах тільки й чекає на смерть власного господаря, щоб викльовувати йому очі.

Новий ворон-улюбленець Доріан Фото: Diablo 4

Ворон Доріан далеко не перший у Diablo 4. Наприклад, у друїдів є вміння, яке дає змогу викликати цілу зграю злісних круків, що атакують ворогів. Але Доріан — не бойовий улюбленець, як і улюбленець-тигр, якого отримали гравці, які купили видання Vessel of Hatred.

Як і всі улюбленці в грі, ворон Доріан зможе збирати для свого господаря матеріали для крафту і гроші, позбавляючи гравця зайвих рухів по карті.

Для того, щоб розблокувати нового улюбленця-ворона, гравцям доведеться пройти весь новий сезон Diablo 4, разом із новоствореним сезонним персонажем. Необхідно виконати контрольний список цілей в обмін на Grim Favors — валюту, яка відкриває нагороди.

Головною фішкою сезону стануть чаклунські сили, серед яких виклик отруйних жаб, зграї вогняних кажанів, а також магічна здатність Піраньядо.

Оновлення в Diablo 4 Season of Witchcraft Фото: Diablo 4

Варто зазначити, що багато нових умінь у 7-сезоні Diablo 4 нагадують здібності, які були вже знайомі гравцям, які проходили гру за клас чаклуна в Diablo 3.

Оновлення Season of Witchcraft також дасть змогу гравцям зберігати, налаштовувати та називати свої білди, а потім легко перемикатися між ними. Також з'явиться новий тип ворогів.

Новий сезон Diablo 4 Season of Witchcraft стартує 21 січня 2025 року.