В Diablo 4 Season of Witchcraft появится инфернальный питомец: он уже успел напугать игроков (видео)

Разработчики показали нового питомца по кличке Дориан, который имеет достаточно жутковатый внешний вид.

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В новом 7-м сезоне Diablo 4, который получил название Сезон колдовства ("Season of Witchcraft") игроков порадуют разнообразными ведьмовскими способностями, среди которых даже призыв ядовитых лягушек, пишет PC Gamer.

Diablo 4 Season of Witchcraft

Но также в игре появится новый питомец, и в этот раз речь идет не о кошках или собаках. Согласно информации из блога Blizzard, новым питомцем станет жутковатый ворон по кличке Дориан. Многие игроки уже отметили, что инфернальный внешний вид ворона навевает мысль о том, что птица только и ждет смерти собственного хозяина, чтобы выклевать ему глаза.

Новый ворон-питомец Дориан Фото: Blizzard

Ворон Дориан далеко не первый в Diablo 4. К примеру, у друидов есть заклинание, которое позволяет призывать целую стаю злобных воронов, атакующих врагов. Но Дориан – не боевой питомец, как и питомец-тигр, которого получили игроки, купившие издание Vessel of Hatred.

Как и все питомцы в игре, ворон Дориан сможет собирать для своего хозяина материалы для крафта и деньги, избавляя игрока от лишних движений по карте.

Для того, чтобы разблокировать нового питомца-ворона, игрокам придется пройти весь новый сезон Diablo 4, вместе с новосозданным сезонным персонажем. Необходимо выполнить контрольный список целей в обмен на Grim Favors — валюту, которая открывает награды.

Главной фишкой сезона станут колдовские силы, среди которых призыв ядовитых лягушек, стаи огненных летучих мышей, а также магическая способность Пираньядо.

Обновления в Diablo 4 Season of Witchcraft Фото: Blizzard

Стоит отметить, что многие новые умения в 7-сезоне Diablo 4 напоминают способности, которые были уже знакомы игрокам, проходившим игру за класс колдуна в Diablo 3.

Обновление Season of Witchcraft также позволит игрокам сохранять, настраивать и называть свои билды, а затем легко переключаться между ними. Также появится новый тип врагов.

Новый сезон Diablo 4 Season of Witchcraft стартует 21 января 2025 года.