Фанати Halo чекали цього багато років: Microsoft готова перетнути "червону лінію"

Гра Halo: The Master Chief Collection цього року може нарешті вийти на PlayStation.

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Уперше компанія Microsoft випустить свою флагманську серію відеоігор Xbox Halo на конкуруючих платформах, серед яких також і PlayStation, пише IGN.

У недавньому витоку йшлося, що Microsoft готова випустити Halo на PlayStation 5 Halo: The Master Chief Collection, а також реліз на Switch 2. Через деякий час цю інформацію підтвердив інсайдер і журналіст видання Windows Central Джез Корден.

Сама Microsoft поки ніяк не коментує цю інформацію. Відомо, що в питанні багатоплатформенності гра Halo розглядалася Microsoft як останній рубіж. Але відхід знаменитого шутера з Xbox все ж не став великим сюрпризом.

Ще торік генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер говорив, що у компанії немає "червоних ліній", коли йдеться про перехід на багатоплатформеність, і це також стосується таких ексклюзивів як Halo.

"Я не бачу в нашому портфоліо червоних ліній, які говорили б нам "ми не повинні", — заявляв Спенсер.

Попри це, досі Microsoft просувала свою багатоплатформеність тільки за рахунок старих ігор. Але це зміниться з виходом пригодницької гри Indiana Jones and the Great Circle, яка вийде на PS5 лише через кілька місяців після запуску на Xbox і ПК.

Спенсер зізнався, що такий багатоплатформовий ривок Xbox пов'язаний зі спробою залучити більше грошей в ігровий сегмент бізнесу Microsoft. Тепер на нього чинить тиск придбання Activision Blizzard (розробника Call of Duty), яке коштувало компанії 69 млрд доларів.

Затяті фанати Xbox вже висловили своє обурення з приводу рішень Microsoft. Гравці вважають, що це знецінить Xbox як консоль.

Зазначимо, що Halo не єдина гра, яка вийде на PS5 і Switch 2. До цього списку, за чутками, також увійдуть Microsoft Flight Simulator 2024, Gears of War 1 Ultimate Edition, Hellblade 2 і Age of Mythology. Очікується, що всі ці ігри вийдуть на PS5 у 2025 році.

Тепер питання в тому, чи відкриє випуск Halo: The Master Chief Collection на PS5 і Switch 2 двері для інших ігор Halo, які також стануть мультиплатформеними.