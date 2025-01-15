Фанаты Halo ждали этого много лет: Microsoft готова пересечь "красную линию"

Игра Halo: The Master Chief Collection в этом году может наконец-то выйти на PlayStation.

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Впервые компания Microsoft выпустит свою флагманскую серию видеоигр Xbox Halo на конкурирующих платформах, среди которых также и PlayStation, пишет IGN.

В недавней утечке говорилось, что Microsoft готова выпустить Halo на PlayStation 5 Halo: The Master Chief Collection, а также релиз на Switch 2. Некоторое время спустя эту информацию подтвердил инсайдер и журналист издания Windows Central Джез Корден.

Сама Microsoft пока никак не комментирует эту информацию. Известно, что в вопросе многоплатформенности игра Halo рассматривалась Microsoft как последний рубеж. Но уход знаменитого шутера с Xbox все же не стал большим сюрпризом.

Еще в прошлом году генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер говорил, что у компании нет "красных линий", когда речь идет о переходе на многоплатформенность, и это также касается таких эксклюзивов как Halo.

"Я не вижу в нашем портфолио красных линий, который говорили бы нам "мы не должны", — заявлял Спенсер.

Несмотря на это, до сих пор Microsoft продвигала свою многоплатформенность только за счет старых игр. Но это изменится с выходом приключенческой игры Indiana Jones and the Great Circle, которая выйдет на PS5 всего через несколько месяцев после запуска на Xbox и ПК.

Спенсер признался, что такой многоплатформенный рывок Xbox связан с попыткой привлечь больше денег в игровой сегмент бизнеса Microsoft. Теперь на него оказывает давление приобретение Activision Blizzard (разработчика Call of Duty), которое стоило компании 69 млрд долларов.

Ярые фанаты Xbox уже выразились свое негодование по поводу решений Microsoft. Игроки считают, что это обесценит Xbox как консоль.

Отметим, что Halo не единственная игра, которая выйдет на PS5 и Switch 2. В этот список, по слухам, также войдут Microsoft Flight Simulator 2024, Gears of War 1 Ultimate Edition, Hellblade 2 и Age of Mythology. Ожидается, что все эти игры выйдут на PS5 в 2025 году.

Теперь вопрос в том, откроет ли выпуск Halo: The Master Chief Collection на PS5 и Switch 2 двери для других игр Halo, которые также станут мультиплатформенными.