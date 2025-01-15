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Civilization VII потрапила у скандал через царицю Катерину II та "руську душу"

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Фото: Скриншот | Гра Civilization VII обурила українців Катериною II

Геймери розкритикували таке рішення, зокрема ще й через те, що в Sid Meier’s Civilization VII немає української локалізації.

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Студія Firaxis Games представила "російську сучасну цивілізацію" у своїй грі Sid Meier’s Civilization VII, яка виходить наступного місяця. У грі росіяни матимуть такі абілки як Dusha, Prosveshchenie, Samoderzhaviye і General Moroz, а очолюватиме їх цариця Катерина II, яка знищила Гетьманщину і Січ. У соцмережах українські геймери розкритикували таке рішення. Про це повідомляє DEV.

Трейлер гри Sid Meier"s Civilization VII

"Імператриця. Схиліться перед Катериною Великою!", — анонсують нову гру розробники. За їхніми словами, Росія часів Катерини II відома "величезними територіями в Європі та Азії, розкішшю та нерівністю, мистецтвом і культурою".

Катерина II, яка буде лідером Росії в Civilization VII матиме загадкову російську Dushu, завдяки якій їй подобатимуться лідери, які мають мало "Великих Витворів" (унікальних культурних артефактів), і не подобатимуться лідери, які володіють багатьма Витворами.

Серед унікальних для фракції юнітів вказані козаки та реактивна установка "Катюша".

катерина друга, скандал, Sid Meier’s Civilization VII, комп'ютерна гра Fullscreen
Гра Civilization VII обурила українців Катериною II
Фото: Скриншот

Гравцям разом з Катериною ІІ пропонують "модернізувати Росію". Також розробники зазначають, щоб гравці збудували "щось, у що ви вірите самі".

Гра коштуватиме від 2999 грн за стандартне видання до 5 599 грн у Steam. Але гра не має української локалізації, натомість в ній є російська (включно з озвученням), хоча Civilization VII недоступна у РФ. Раніше українські гравці неодноразово закликали розробників серії Civilization додати в гру Україну, але поки не досягнули мети.

"Civilization скочується в абсурд. Після десятиліть дебільності у вигляді perestroika та maskirovka, пару тижнів тому ми отримали peredishka. А тепер маємо концентровану форму цієї нісенітниці — prosveshchenie, general moroz, dusha, obshchina. Що з вами, люди, не так?", — написав український інді-розробник Дмитро Яринич.

Багато українських гравців закликали розробників зважати на контекст часу, в якому вони випускають гру: триває повномасштабна війна із Україною.

Нагадаємо, Катерина II — це російська імператриця, відома зокрема тим, що остаточно поглинула Україну. Вона знищила Гетьманщину в 1764 році та Січ в 1775, а також запровадила кріпацтво. Принцеса з Пруссії, вона прийшла до влади внаслідок державного перевороту та вбивства її чоловіка, Петра III. Зокрема, відома численними коханцями-фаворитами, серед яких були князь Григорій Потьомкін, граф Платон Зубов та сенатор Петро Завадовський. При Катерині почалась колонізація Аляски та Алеутських островів.

Екатерина императрица Fullscreen
Катерина II - офіційний портрет
Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, в 2022 році міськрада Одеси прийняла рішення знести пам'ятник Катерині II. Було прийнято рішення перенести його на зберігання до музею, доки в місті не збудують так званий парк імперського минулого.