Civilization VII потрапила у скандал через царицю Катерину II та "руську душу"

Геймери розкритикували таке рішення, зокрема ще й через те, що в Sid Meier’s Civilization VII немає української локалізації.

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Студія Firaxis Games представила "російську сучасну цивілізацію" у своїй грі Sid Meier’s Civilization VII, яка виходить наступного місяця. У грі росіяни матимуть такі абілки як Dusha, Prosveshchenie, Samoderzhaviye і General Moroz, а очолюватиме їх цариця Катерина II, яка знищила Гетьманщину і Січ. У соцмережах українські геймери розкритикували таке рішення. Про це повідомляє DEV.

Трейлер гри Sid Meier"s Civilization VII

"Імператриця. Схиліться перед Катериною Великою!", — анонсують нову гру розробники. За їхніми словами, Росія часів Катерини II відома "величезними територіями в Європі та Азії, розкішшю та нерівністю, мистецтвом і культурою".

Катерина II, яка буде лідером Росії в Civilization VII матиме загадкову російську Dushu, завдяки якій їй подобатимуться лідери, які мають мало "Великих Витворів" (унікальних культурних артефактів), і не подобатимуться лідери, які володіють багатьма Витворами.

Серед унікальних для фракції юнітів вказані козаки та реактивна установка "Катюша".

Гра Civilization VII обурила українців Катериною II Фото: Скриншот

Гравцям разом з Катериною ІІ пропонують "модернізувати Росію". Також розробники зазначають, щоб гравці збудували "щось, у що ви вірите самі".

Гра коштуватиме від 2999 грн за стандартне видання до 5 599 грн у Steam. Але гра не має української локалізації, натомість в ній є російська (включно з озвученням), хоча Civilization VII недоступна у РФ. Раніше українські гравці неодноразово закликали розробників серії Civilization додати в гру Україну, але поки не досягнули мети.

"Civilization скочується в абсурд. Після десятиліть дебільності у вигляді perestroika та maskirovka, пару тижнів тому ми отримали peredishka. А тепер маємо концентровану форму цієї нісенітниці — prosveshchenie, general moroz, dusha, obshchina. Що з вами, люди, не так?", — написав український інді-розробник Дмитро Яринич.

Багато українських гравців закликали розробників зважати на контекст часу, в якому вони випускають гру: триває повномасштабна війна із Україною.

Нагадаємо, Катерина II — це російська імператриця, відома зокрема тим, що остаточно поглинула Україну. Вона знищила Гетьманщину в 1764 році та Січ в 1775, а також запровадила кріпацтво. Принцеса з Пруссії, вона прийшла до влади внаслідок державного перевороту та вбивства її чоловіка, Петра III. Зокрема, відома численними коханцями-фаворитами, серед яких були князь Григорій Потьомкін, граф Платон Зубов та сенатор Петро Завадовський. При Катерині почалась колонізація Аляски та Алеутських островів.

Катерина II - офіційний портрет Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, в 2022 році міськрада Одеси прийняла рішення знести пам'ятник Катерині II. Було прийнято рішення перенести його на зберігання до музею, доки в місті не збудують так званий парк імперського минулого.