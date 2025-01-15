Civilization VII попала в скандал из-за царицы Екатерины II и "русской души"

Геймеры раскритиковали такое решение, в том числе еще и из-за того, что в Sid Meier's Civilization VII нет украинской локализации.

Related video

Студия Firaxis Games представила "русскую современную цивилизацию" в своей игре Sid Meier's Civilization VII, которая выходит в следующем месяце. В игре русские будут иметь такие абилки как Dusha, Prosveshchenie, Samoderzhaviye и General Moroz, а возглавлять их будет царица Екатерина II, которая уничтожила Гетманщину и Сечь. В соцсетях украинские геймеры раскритиковали такое решение. Об этом сообщает DEV.

Трейлер игры Sid Meier "s Civilization VII

"Императрица. Преклонитесь перед Екатериной Великой!", — анонсируют новую игру разработчики. По их словам, Россия времен Екатерины II известна "огромными территориями в Европе и Азии, роскошью и неравенством, искусством и культурой".

Екатерина II, которая будет лидером России в Civilization VII будет иметь загадочную русскую Dushu, благодаря которой ей будут нравиться лидеры, имеющие мало "Великих Произведений" (уникальных культурных артефактов), и не будут нравиться лидеры, обладающие многими Произведениями.

Среди уникальных для фракции юнитов указаны казаки и реактивная установка "Катюша".

Игра Civilization VII возмутила украинцев Екатериной II Фото: Скриншот

Игрокам вместе с Екатериной II предлагают "модернизировать Россию". Также разработчики отмечают, чтобы игроки построили "что-то, во что вы верите сами".

Игра будет стоить от 2999 грн за стандартное издание до 5 599 грн в Steam. Но игра не имеет украинской локализации, зато в ней есть русская (включая озвучку), хотя Civilization VII недоступна в РФ. Ранее украинские игроки неоднократно призывали разработчиков серии Civilization добавить в игру Украину, но пока не достигли цели.

"Civilization скатывается в абсурд. После десятилетий дебильности в виде perestroika и maskirovka, пару недель назад мы получили peredishka. А теперь имеем концентрированную форму этой бессмыслицы — prosveshchenie, general moroz, dusha, obshchina. Что с вами, люди, не так?", — написал украинский инди-разработчик Дмитрий Яринич.

Многие украинские игроки призвали разработчиков учитывать контекст времени, в котором они выпускают игру: идет полномасштабная война с Украиной.

Напомним, Екатерина II — это российская императрица, известная в частности тем, что окончательно поглотила Украину. Она уничтожила Гетманщину в 1764 году и Сечь в 1775, а также ввела крепостничество. Принцесса из Пруссии, она пришла к власти в результате государственного переворота и убийства ее мужа, Петра III. В частности, известна многочисленными любовниками-фаворитами, среди которых были князь Григорий Потемкин, граф Платон Зубов и сенатор Петр Завадовский. При Екатерине началась колонизация Аляски и Алеутских островов.

Екатерина II — официальный портрет Фото: Открытые источники

Напомним, в 2022 году горсовет Одессы принял решение снести памятник Екатерине II. Было принято решение перенести его на хранение в музей, пока в городе не построят так называемый парк имперского прошлого.