Исследование глубин и управление цивилизацией: как можно получить бесплатно игры от Epic Games

Магазин Epic Games предлагает пользователям совершенно бесплатно загрузить и поиграть в подводный квест Beyond Blue и пошаговую стратегию Humankind. Данная акция заканчивается 13 февраля.

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store предоставил возможность бесплатно добавить в свою коллекцию несколько игр. В Beyond Blue пользователь в роли члена новой исследовательской команды должен исследовать бескрайние просторы морей и океанов.

На протяжении восьми погружений игрок будет исследовать нетронутый подводный мир, отслеживать морских существ, разгадывать тайны и взаимодействовать с океаном так, как никогда раньше, используя для этого новейшие технологии.

Данная игра была выпущена в 2020 году компанией E-Line Media. Базовая версия стоит 279 гривен.

Кроме того, Epic Games Store предлагает попробовать сыграть в пошаговую стратегию 2021 года Humankind.

В этом проекте от издателя SEGA пользователь имеет возможность создать собственную цивилизацию, смешивая и используя все сильные стороны 60 различных культур, чтобы привести человечество в его новый "золотой век", выбирая, разрушать или строить.

Базовая версия этой игры 2021 года выпуска, которая доступна и для Windows, и для Mac, стоит уже 860 гривен.

