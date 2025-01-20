Assassin's Creed Shadows не триматиме за руки гравців: у чому справа (відео)

В Ubisoft розкрили кардинальні зміни в системі дослідження світу в грі.

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Напередодні виходу нової Assassin's Creed Shadows, компанія-розробник Ubisoft продовжує ділитися цікавими подробицями про ігровий процес, пише Eurogamer.

В останньому повідомленні у власному блозі Ubisoft розповіла, що буде внесено "серйозні зміни та доповнення" в систему дослідження світу. Таким чином розробники хочуть відійти від величезної кількості значків і маркерів на карті, які "тримають за руки" гравця. Замість цього відкриття нових місць і локацій має стати "ключем і формою винагороди".

Точки інтересу на нових картах не з'являтимуться негайно, гравцям доведеться самостійно відкривати й отримувати інформацію. Для цього доведеться залучити шпигунів, або ж спілкуватися з NPC під час подорожей.

За задумом Ubisoft, спершу на карті будуть показані тільки назви регіонів і смутні ілюстративні підказки про потенційні ключові місця. Більше подробиць з'являтиметься в міру того, як гравці займатимуться дослідженням того чи іншого регіону.

Далі гравці зможуть користуватися послугами розвідників, яких можна відправляти вперед себе для того, щоб дізнатися точно місце розташування цілей квесту.

Також видозміниться й одна з найбільш знакових особливостей Assassin's Creed. Йдеться про точки огляду або точки синхронізації, які тепер функціонуватимуть інакше. У Shadows синхронізація більше не буде нагромаджувати карту всіма можливими значками, натомість будуть відкриті тільки прилеглі точки інтересу. Їх можна буде вручну позначити та додати на компас.

В Ubisoft кажуть, що мета таких змін полягає в тому, щоб гравці могли самостійно знаходити свої наступні пригоди.

З нової гри навіть викинули класичного компаньйона-орела, натомість гравцям доведеться шукати хорошу точку огляду, щоб як слід роздивитись місцевість і спланувати шлях, вишукуючи цінні предмети, ворогів і так далі.

Ще одним нововведенням є безпечні укриття, які називаються "какурега". Гравці їх зможуть покапати самостійно. Ці місця являють собою безпечні точки швидкого переміщення. Також гравці зможуть там поповнювати свої запаси провіанту, інструментів і боєприпасів та отримати доступ до спорядження. У безпечних укриттях можна буде приймати контракти і керувати ними, або ж поповнити ряди своїх розвідників.

Нагадаємо, паркур в Assassin "s Creed Shadows буде іншим. Компанія Ubisoft внесла зміни в систему паркуру, яка прославила цілу серію ігор.