Assassin's Creed Shadows не будет держать за руки игроков: в чем дело (видео)

В Ubisoft раскрыли кардинальные изменения в системе исследования мира в игре.

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В преддверии выхода новой Assassin's Creed Shadows, компания-разработчик Ubisoft продолжает делиться интересными подробностями об игровом процессе, пишет Eurogamer.

В последнем сообщении в собственном блоге Ubisoft рассказала, что будут внесены "серьезные изменения и дополнения" в систему исследования мира. Таким образом разработчики хотят отойти от огромного количества значков и маркеров на карте, которые "держат за руки" игрока. Вместо этого открытие новых мест и локаций должно стать "ключом и формой вознаграждения".

Точки интереса на новых картах не будут появляться немедленно, игрокам придется самостоятельно открывать и получать информацию. Для этого придется задействовать шпионов, либо же общаться с NPC во время путешествий.

По задумке Ubisoft, сперва на карте будут показаны только названия регионов и смутные иллюстративные подсказки о потенциальных ключевых местах. Больше подробностей будет появляться по мере того, как игроки будут заниматься исследованием того или иного региона.

Далее игроки смогут пользоваться услугами разведчиков, которых можно отправлять вперед себя для того, чтобы узнать точно местоположение целей квеста.

Также видоизменится и одна из самых знаковых особенностей Assassin's Creed. Речь идет о точках обзора или точках синхронизации, которые теперь будут функционировать иначе. В Shadows синхронизация больше не будет нагромождать карту всеми возможными значками, вместо этого будут открыты только близлежащие точки интереса. Их можно будет вручную пометить и добавить на компас.

В Ubisoft говорят, что цель таких изменений заключается в том, чтобы игроки могли самостоятельно находить свои следующие приключения.

Из новой игры был даже выброшен классический компаньон-орел, вместо этого игрокам придется искать хорошую точку обзора, чтобы как следует рассмотреть местность и спланировать путь, выискивая ценные предметы, врагов и так далее.

Еще одним новшеством являются безопасные укрытия, которые называются "какурега". Игроки их смогут покапать самостоятельно. Эти места представляют собой безопасные точки быстрого перемещения. Также игроки смогут там пополнять свои запасы провианта, инструментов и боеприпасов и получить доступ к снаряжению. В безопасных укрытиях можно будет принимать контракты и управлять ими, или же пополнить ряды своих разведчиков.

Напомним, паркур в Assassin"s Creed Shadows будет другим. Компания Ubisoft внесла изменения в систему паркура, которая прославила целую серию игр.