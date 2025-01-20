Call of Duty забанила 136 тисяч акаунтів гравців: розробники почали велике "полювання на відьом"

Розробники відзвітували про боротьбу з чітерами з моменту запуску рейтингового режиму Black Ops 6.

Related video

З моменту запуску рейтингового режиму Black Ops 6 у Call of Duty було забанено 136 тис. акаунтів за читерство, пише GameRadar+.

Напередодні запуску другого сезону, розробники поділилися свіжою статистикою системи античита, яка, за їхніми словами, покращуватиметься і розвиватиметься в майбутньому другому сезоні і далі.

Варто зазначити, що в багатокористувацькому режимі Black Ops 6 існує режим рейтингової гри, який являє собою змагальну ієрархію. Щоб розблокувати рейтингову гру в Black Ops 6, гравці повинні виграти 50 матчів у мультиплеєрі.

Творці гри написали у своєму блозі про те, що з моменту запуску режиму було забанено 136 тис. акаунтів у рейтинговій грі. Зазначається, що бани дійсно поширюються на облікові записи, оскільки розробники відмовилися від банів за IP.

"Як правило, бани за IP можуть зачіпати цілі групи гравців у межах діапазону, який не є проблемним. Наприклад, університетське містечко або інтернет-кафе можуть потрапити в бан за IP, коли метою буде всього одна машина", — пишуть розробники.

Тому розробники кажуть, що впровадили "нові системи виявлення та попередження інцидентів зі зловживаннями".

У другому сезоні, який починається 28 січня, розробники запланували велике оновлення драйвера античита на рівні ядра, який вже працює в грі.

Очікується, що оновлення дасть змогу поліпшити "виявлення і системи" як на стороні клієнта, так і на стороні сервера. Після виходу 3-го сезону розробники збираються запустити "безліч нових технологій", серед яких буде абсолютно нова система. Вона сортуватиме гравців на чесних і читерів.

"Ми не збираємося зупинятися в нашій місії з припинення читерів, чия єдина мета — псувати задоволення всім іншим. Ми впевнені, що поєднання обовленій, а також поліпшення наших система виявлення і кампанія проти нелегальних продавців читів забезпечать більш здоровий ігровий процес у майбутньому", — підсумували розробники у своєму блозі.