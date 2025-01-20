Call of Duty забанила 136 тысяч аккаунтов игроков: разработчики начали крупную "охоту на ведьм"

Разработчики отчитались о борьбе с читерами с момента запуска рейтингового режима Black Ops 6.

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С момента запуска рейтингового режима Black Ops 6 в Call of Duty были забанены 136 тыс. аккаунтов за читерство, пишет GameRadar+.

В преддверии запуска второго сезона, разработчики поделились свежей статистикой системы античита, которая по их словам, будет улучшаться и развиваться в предстоящем втором сезона и далее.

Стоит отметить, что в многопользовательском режиме Black Ops 6 существует режим рейтинговой игры, который представляет собой соревновательную иерархию. Чтобы разблокировать рейтинговую игру в Black Ops 6, игроки должны выиграть 50 матчей в мультиплеере.

Создатели игры написали в своем блоге о том, что с момента запуска режима было забанено 136 тыс. аккаунтов в рейтинговой игре. Отмечается, что баны действительно распространяются на учетные записи, так как разработчики отказались от банов по IP.

"Как правило, баны по IP могут затрагивать целые группы игроков в пределах диапазона, который не является проблемным. К примеру, университетский городок или интернет-кафе могут попасть в бан по IP, когда целью будет всего одна машина", — пишут разработчики.

Поэтому разработчики говорят, что внедрили "новые системы обнаружения и предупреждения инцидентов со злоупотреблениями".

Во втором сезоне, который начинается 28 января, разработчики запланировали крупное обновление драйвера античита на уровне ядра, который уже работает в игре.

Ожидается, что обновление позволит улучшить "обнаружения и системы" как на стороне клиента, так и на стороне сервера. После выхода 3-го сезона разработчики собираются запустить "множество новых технологий", среди которых будет совершенно новая система. Она будет сортировать игроков на честных и читеров.

"Мы не собираемся останавливаться в нашей миссии по пресечению читеров, чья единственная цель – портить удовольствие всем остальным. Мы уверены, что сочетание обовлений, а также улучшение наших система обнаружения и кампания против нелегальных продавцов читов обеспечат более здоровый игровой процесс в будущем", — подытожили разработчики в своем блоге.