Динозаври, що б'ються на мечах: гра-жарт зібрала 10 тис. голосів у перший же день (відео)

Колишній розробник Call of Duty створює гру про молодого спинозавра, який битиметься на мечах у дуже дивному екшен-RPG.

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Колишній розробник Call of Duty зайнявся створенням власної гри, в якій динозаври битимуться один з одним на мечах. Жартівливий файтинг зібрав у Steam 10 тис. побажань у перший же день, пише GamesRadar+.

Гра називається Dinoblade, її розробив Жан Нгуєн, який зараз працює старшим аніматором ігрового процесу в студії Sucker Punch. За словами самого розробника, ця гра народилася як жарт після того, як Нгуєн створив відео, де спинозавр вправно орудує Buster Sword — мечем, що вперше з'явився у Final Fantasy VII.

Після опублікованого відео, користувачі почали вимагати, щоб Нгуєн перетворив ролик на повноцінну гру.

В описі на Steam йдеться про те, що Dinoblade — це екшен- RPG, дії якої "відбуваються відразу після великої події, яка змінила все, що ми знаємо про динозаврів". Очевидно, що тепер у доісторичних хижаків з'явилися мечі.

"Ви починаєте подорож у ролі молодого спинозавра, який може використовувати Великий меч, щоб битися з іншими динозаврами, і зупинити вимирання", — ідеться в описі гри в Steam.

У трейлері Dinoblade показані комбінації, які можуть виконувати динозаври зі зброєю під час бою. Головному герою спинозавру, мабуть, доведеться битися з безліччю ворогів, що перевершують його в розмірах і силі. Один з його супротивників навіть озброєний гігантською косою.

Стиль бою в Dinoblade дещо нагадує Devil May Cry та елементами "старої школи" з God of War. Динозаври підкидають один одного в повітря і жонглюють суперниками ударами своїх мечів. Також у бою можна використовувати парирування і контратаки.

Наразі гра доступна поки тільки у списку бажань у Steam. Дату релізу Dinoblade ще не названо, але за словами Нгуєна, гра перебуває в розробці вже "трохи більше року".