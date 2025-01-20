Дерущиеся на мечах динозавры: игра-шутка собрала 10 тыс. голосов в первый же день (видео)

Бывший разработчик Call of Duty создает игру о молодом спинозавре, который будет сражаться на мечах в очень странном экшен-RPG.

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Бывший разработчик Call of Duty занялся созданием собственной игры, в которой динозавры будут сражаться друг с другом на мечах. Шуточный файтинг собрал в Steam 10 тыс. пожеланий в первый же день, пишет GamesRadar+.

Игра называется Dinoblade, она была разработана Жаном Нгуеном, который сейчас работает старшим аниматором игрового процесса в студии Sucker Punch. По словам самого разработчика, эта игра родилась как шутка после того, как Нгуен создал видео, где спинозавр ловко орудует Buster Sword – мечом, который впервые появился в Final Fantasy VII.

После опубликованного видео, пользователи стали требовать, чтобы Нгуен превратил ролик в полноценную игру.

В описании на Steam говорит, что Dinoblade – это экшен- RPG, действия которой "происходят сразу после крупного события, изменившего все, что мы знаем о динозаврах". Очевидно, что теперь у доисторических хищников появились мечи.

"Вы начинаете путешествие в роли молодого спинозавра, который может использовать Великий меч, чтобы сражаться с другими динозаврами, и остановить вымирание", — говорится в описании игры в Steam.

В трейлере Dinoblade показаны комбинации, которые могут выполнять динозавры с оружием во время боя. Главному герою спинозавру, видимо, предстоит сразиться со множеством врагов, превосходящих его в размерах и силе. Один из его противников даже вооружен гигантской косой.

Стиль боя в Dinoblade несколько напоминает Devil May Cry и элементами "старой школы" из God of War. Динозавры подбрасывают друг друга в воздух и жонглируют соперниками ударами своих мечей. Также в бою можно использовать парирование и контратаки.

На данный момент игра доступна пока только списке желаний в Steam. Дата релиза Dinoblade еще не названа, но по словам Нгуена, игра находится в разработке уже "чуть больше года".