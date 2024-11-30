Як переглянути файли смартфона на ПК: прості кроки для користувачів (відео)

І хоча є кілька чудових додатків для переміщення файлів Android на ПК, насправді вони не знадобляться. Ось, що можна зробити, щоб знайти файли телефону на ПК.

Іноді треба отримати доступ до файлів на смартфоні з ПК з Windows. Однак є кілька речей, які потрібно зробити, перш ніж вийде це зробити. Про це пише Android Authority.

І хоча є кілька чудових додатків для переміщення файлів Android на ПК, насправді вони не знадобляться. Ось, що можна зробити, щоб знайти файли телефону на ПК.

Існує швидкий варіант

Щоб знайти файли телефону Android на ПК, потрібно під'єднати телефон до ПК за допомогою кабелю USB і торкніться сповіщення з написом "Зарядка цього пристрою через USB". Потім потрібно торкнутися сповіщення ще раз і вибрати "Передача файлів / Android Auto". Телефон відобразиться на ПК із файлами, доступ до яких тепер буде можливий.

Як знайти файли телефону на ПК

Перш за все, треба підключити телефон Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Після підключення треба перейти до смартфона. Потім треба провести пальцем вниз від верхньої частини екрана, щоб вивести сповіщення. Потім натиснути на повідомлення з написом "Зарядка цього пристрою через USB". Це розгорне його. І потрібно натиснути на те саме сповіщення ще раз. Виберіть "Передача файлів" / Android Auto. Тепер перейдіть до комп'ютера. Запустіть провідник. Перейдіть у розділ "Цей комп'ютер". Ви маєте побачити свій телефон у розділі "Пристрої та диски". Двічі клацніть по ньому. Перейдіть у внутрішнє загальне сховище. Тут ви маєте побачити всі свої файли!

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.

Зі свого боку Агентство національної безпеки США рекомендує щотижня вимикати і вмикати смартфон для запобігання небезпечним шпигунським атакам, що використовують "тимчасові" файли.