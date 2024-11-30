Как просмотреть файлы смартфона на ПК: простые шаги для пользователей (видео)

И хотя есть несколько отличных приложений для перемещения файлов Android на ПК, на самом деле они не понадобятся. Вот, что можно сделать, чтобы найти файлы телефона на ПК.

Иногда надо получить доступ к файлам на смартфоне с ПК с Windows. Однако есть несколько вещей, которые нужно сделать, прежде чем получится это сделать. Об этом пишет Android Authority.

И хотя есть несколько отличных приложений для перемещения файлов Android на ПК, на самом деле они не понадобятся. Вот, что можно сделать, чтобы найти файлы телефона на ПК.

Существует быстрый вариант

Чтобы найти файлы телефона Android на ПК, нужно подключить телефон к ПК с помощью кабеля USB и коснитесь уведомления с надписью "Зарядка этого устройства через USB". Затем нужно коснуться уведомления еще раз и выбрать "Передача файлов / Android Auto". Телефон отобразится на ПК с файлами, доступ к которым теперь будет возможен.

Как найти файлы телефона на ПК

Прежде всего, надо подключить телефон Android к компьютеру с помощью USB-кабеля. После подключения надо перейти к смартфону. Затем надо провести пальцем вниз от верхней части экрана, чтобы вывести уведомления. Затем нажать на уведомление с надписью "Зарядка этого устройства через USB". Это развернет его. И нужно нажать на то же уведомление еще раз. Выберите "Передача файлов" / Android Auto. Теперь перейдите к компьютеру. Запустите проводник. Перейдите в раздел "Этот компьютер". Вы должны увидеть свой телефон в разделе "Устройства и диски". Дважды щелкните по нему. Перейдите во внутреннее общее хранилище. Здесь вы должны увидеть все свои файлы!

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.

В свою очередь Агентство национальной безопасности США рекомендует еженедельно выключать и включать смартфон для предотвращения опасных шпионских атак, использующих "временные" файлы.