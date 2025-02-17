Розгадано таємницю "мандрівника в часі", який повернувся з 2036 року (фото)

Більш ніж через двадцять років після свого зникнення Джон Тітор, як і раніше, залишається однією з найтаємничіших особистостей в історії інтернету, а його "передбачення" продовжують викликати суперечки серед шанувальників теорій змови.

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У 2000 році інтернет-спільнота була приголомшена появою загадкового користувача, який представився як мандрівник у часі з 2036 року. Джон Тітор стверджував, що прибув із майбутнього, щоб попередити людство про прийдешні катастрофи, включно з ядерними конфліктами й тоталітарними режимами. Про цю історію згадує Daily Star.

Тітор з'явився на одному з інтернет-форумів, публікуючи зловісні пророцтва і навіть фотографії своєї машини часу, яка, за його словами, мала схожість із культовим автомобілем DeLorean із фільму "Назад у майбутнє". Він заявляв, що є членом військового підрозділу з майбутнього, який виконує місію з повернення в 1975 рік, але зупинився у 2000 році з особистих причин.

"Вітаю вас. Я мандрівник у часі з 2036 року. Я повертаюся додому після того, як отримав комп'ютерну систему IBM 5100 1975 року", — написав він 2 листопада 2000 року.

Пізніше з'ясувалося, що цей комп'ютер мав секретну функцію, розкриту лише 2004 року Фото: John Titor

Пізніше з'ясувалося, що цей комп'ютер володів секретною функцією, розкритою лише 2004 року, що викликало нові запитання щодо правдивості заяв Тітора.

Серед його передбачень — можлива ядерна війна, викриття інформації про зброю масового ураження перед війною в Іраку, а також натяк на катастрофу шаттла Columbia 2003 року. Деякі з його прогнозів не справдилися, наприклад, передбачення громадянської війни в США 2004 року, що породило сумніви щодо його істинної природи.

Комп'ютерна система IBM 5100 1975 року Фото: John Titor

"Солдат з майбутнього" остаточно зник з інтернету 2005 року, коли його прогнози один за одним виявлялися хибними. У 2009 році приватні детективи встановили, що ні самого Джона Тайтора, ні його сім'ї не існувало. Єдиною людиною, яка підтвердила існування чоловіка, був його адвокат Ларрі Хабер.

Ця історія отримала безліч шанувальників і була піддана дослідженню науковою спільнотою. Більшість учених вважає Джона Тайтора шахраєм або містифікатором.

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" зробив нове жахливе передбачення на 2025 рік. Атос Саломе стверджує, що передбачив масштабні лісові пожежі, які продовжують вирувати в Каліфорнії. За його словами, це лише початок. Він упевнений, що має паранормальні здібності, які дають йому змогу заглядати в майбутнє.

Також стало відомо, що жінка запевняє, що перетворюється на русалку у ванні. Карен Кей розповідає, що зв'язок із русалками вона знаходить через особливий ритуал. Жінка занурюється під звуки океанських хвиль у теплу ванну, наповнену піском, мушлями, свічками та фігурками русалок.