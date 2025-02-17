Разгадана тайна "путешественника во времени", который вернулся из 2036 года (фото)

Более чем двадцать лет спустя после своего исчезновения Джон Титор по-прежнему остается одной из самых таинственных личностей в истории интернета, а его "предсказания" продолжают вызывать споры среди поклонников теорий заговора.

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В 2000 году интернет-сообщество было потрясено появлением загадочного пользователя, представившегося как путешественник во времени из 2036 года. Джон Титор утверждал, что прибыл из будущего, чтобы предупредить человечество о грядущих катастрофах, включая ядерные конфликты и тоталитарные режимы. Об этой истории вспоминает Daily Star.

Титор появился на одном из интернет-форумов, публикуя зловещие предсказания и даже фотографии своей машины времени, которая, по его словам, имела сходство с культовым автомобилем DeLorean из фильма "Назад в будущее". Он заявлял, что является членом военного подразделения из будущего, выполняющего миссию по возвращению в 1975 год, но остановившегося в 2000 году по личным причинам.

"Приветствую вас. Я путешественник во времени из 2036 года. Я возвращаюсь домой после того, как получил компьютерную систему IBM 5100 1975 года", — написал он 2 ноября 2000 года.

Позже выяснилось, что этот компьютер обладал секретной функцией, раскрытой лишь в 2004 году Фото: John Titor

Позже выяснилось, что этот компьютер обладал секретной функцией, раскрытой лишь в 2004 году, что вызвало новые вопросы о правдивости заявлений Титора.

Среди его предсказаний – возможная ядерная война, разоблачение информации об оружии массового поражения перед войной в Ираке, а также намек на катастрофу шаттла Columbia в 2003 году. Некоторые из его прогнозов не сбылись, например, предсказание гражданской войны в США в 2004 году, что породило сомнения в его истинной природе.

Компьютерная система IBM 5100 1975 года Фото: John Titor

"Солдат из будущего" окончательно исчез из интернета в 2005 году, когда его прогнозы один за другим оказывались ложными. В 2009 году частные детективы установили, что ни самого Джона Тайтора, ни его семьи не существовало. Единственным человеком, подтвердившим существование мужчины, был его адвокат Ларри Хабер.

Эта история получила множество поклонников и была подвергнута исследованию научным сообществом. Большинство ученых считает Джона Тайтора мошенником или мистификатором.

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