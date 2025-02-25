"Люди не потрібні": два ШІ-помічники самі перейшли на машинну мову спілкування (відео)

Дві системи бронювали готель і раптово перейшли на запрограмований режим Gibber Link. ЗМІ пишуть, що машини вже діють без контролю людини, а в соцмережах вважають відео постановочним.

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Дві технології штучного інтелекту (ШІ) вели розмову і майже відразу здогадалися, що вони — не люди. Помічники несподівано перейшли на мову машин Gibber Link для ефективнішої комунікації, відео бесіди показало в Instagram видання Artificial Intelligence News.

Спочатку перший ШІ-помічник, який видає себе за людину, зателефонував у готель Leonardo для бронювання місця для весілля. Адміністратор на іншому кінці лінії зрозумів, що розмовляє зі штучним інтелектом.

Далі системи перейшли на спеціальний режим Gibber Link для ефективнішої комунікації, обходячи людську мову. Після цього смартфон і комп'ютер почали видавати незвичні для людини звуки і виводити текст на екран.

Виходячи з "машинного спілкування" з'ясувалося, що на весілля прийдуть 150 гостей. Вартість бронювання готелю машина пообіцяла вислати на e-mail.

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Видання Economic Times вважає автономну взаємодію двох ШІ-помічників щонайменше дивною. Діалог двох машин змушує замислитися над низкою питань, включно з тим, що "люди перестануть бути потрібними".

"Експерти з ШІ довгий час запевняли суспільство, що машини залишаться під контролем людини. Але це відео свідчить про зворотне. Системи ШІ вже працюють за межами людського розуміння", — вказують автори статті.

Якщо ШІ здатний розпізнавати собі подібних і переходити на досконаліший спосіб спілкування, нічого не завадить йому ухвалювати рішення без контролю людини, зробили висновки журналісти.

Тим часом користувачі соцмережі Reddit поставили під сумнів факт появи нової машинної мови. Дискусія операторів далека від реальної телефонної розмови, зазначають коментатори.

"Це рекламний приклад використання Gibbe Link, розроблюваної технології для передачі даних через дзвінок стільниковою мережею з урахуванням особливостей стиснення", — пише rpocc.

Дві машини спілкуються через токени, фіксований словник. Генератор мови просто не зміг би відтворити дивні звуки, якщо вони не запрограмовані, вказує InvestmentDependent5.

"Чисто заготовлена сценка. У реальності навіть дані Wi-Fi так передати складно, особливо якщо присутні сторонні звуки. Реальне прискорення можливе лише через пряму взаємодію, якусь хмару, де нейронки безпосередньо взаємодіятимуть", — пояснює користувач із ніком Sayeah.

Нагадаємо, у Південній Кореї з'явився найбільший у світі центр обробки даних ШІ. Він перевершує за потужністю наявні центри під управлінням Microsoft, Google і Amazon.

Китай не відстає і розробив підводний інтелектуальний центр у Ліншуї. "Капсулу даних" із понад 400 серверами вирішили помістити на дні моря.