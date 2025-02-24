Стало відомо кому знадобився найбільший у світі центр обробки даних потужністю 3 ГВт

ЦОД матиме безпрецедентну потужність, перевершуючи центри, керовані Microsoft, Google і Amazon. Очікується, що проект принесе початковий дохід у розмірі 3,5 млрд доларів.

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Південна Корея побудувала найбільший у світі центр обробки даних штучного інтелекту (ШІ) в провінції Чолланам-до. Про це пише Interesting Engineering.

ЦОД матиме безпрецедентну потужність 3 ГВт, перевершуючи наявні центри, керовані Microsoft, Google і Amazon. Очікується, що проект принесе початковий дохід у розмірі 3,5 млрд доларів.

За початкових інвестицій у розмірі 10 млрд доларів загальна вартість проєкту може сягнути 35 млрд доларів, що позиціонує Південну Корею як лідера в глобальній інфраструктурі даних.

Об'єкт буде оснащений передовими обчислювальними можливостями ШІ, що зробить його найважливішим ЦОД для цифрових послуг наступного покоління. Будівництво планується розпочати 2025 року, а завершення заплановано на 2028 рік.

Stock Farm Road (SFR), інвестиційна фірма, підписала Меморандум про взаєморозуміння (MoU) з губернатором Чолланам-до Кімом Ен-роком. Проєкт очолює Fir Hills Inc., дочірня компанія SFR, засновниками якої є Брайан Ку і доктор Амін Бадр-Ель-Дін. Вони хочуть перетворити Південну Корею на великий центр обчислювальних рішень на основі ШІ, допомагаючи підприємствам і науково-дослідним установам використовувати сучасну цифрову інфраструктуру.

ЦОД включатиме передову інфраструктуру охолодження, велику пропускну здатність оптоволокна і системи управління навантаженням енергії для забезпечення оптимальної ефективності. У ньому також будуть представлені ініціативи з виробництва поновлюваних джерел енергії, постачання обладнання, а також ініціативи в галузі досліджень і розробок, спрямовані на довгострокову технологічну стійкість.

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