Стало известно кому понадобился крупнейший в мире центр обработки данных мощностью 3 ГВт

ЦОД будет иметь беспрецедентную мощность, превосходя центры, управляемые Microsoft, Google и Amazon. Ожидается, что проект принесет первоначальный доход в размере 3,5 млрд долларов.

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Южная Корея построила крупнейший в мире центр обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) в провинции Чолланам-до. Об этом пишет Interesting Engineering.

ЦОД будет иметь беспрецедентную мощность 3 ГВт, превосходя существующие центры, управляемые Microsoft, Google и Amazon. Ожидается, что проект принесет первоначальный доход в размере 3,5 млрд долларов.

При первоначальных инвестициях в размере 10 млрд долларов общая стоимость проекта может достичь 35 млрд долларов, что позиционирует Южную Корею как лидера в глобальной инфраструктуре данных.

Объект будет оснащен передовыми вычислительными возможностями ИИ, что сделает его важнейшим ЦОД для цифровых услуг следующего поколения. Строительство планируется начать в 2025 году, а завершение запланировано на 2028 год.

Stock Farm Road (SFR), инвестиционная фирма, подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) с губернатором Чолланам-до Кимом Ен-роком. Проект возглавляет Fir Hills Inc., дочерняя компания SFR, учредителями которой являются Брайан Ку и доктор Амин Бадр-Эль-Дин. Они хотят превратить Южную Корею в крупный центр вычислительных решений на основе ИИ, помогая предприятиям и научно-исследовательским учреждениям использовать современную цифровую инфраструктуру.

ЦОД будет включать передовую инфраструктуру охлаждения, обширную пропускную способность оптоволокна и системы управления нагрузкой энергии для обеспечения оптимальной эффективности. В нем также будут представлены инициативы по производству возобновляемых источников энергии, поставке оборудования, а также инициативы в области исследований и разработок, направленные на долгосрочную технологическую устойчивость.

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