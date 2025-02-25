"Люди не нужны": два ИИ-помощника сами перешли на машинный язык общения (видео)

Две системы бронировали отель и внезапно перешли на запрограммированный режим Gibber Link. Это говорит об опасной тенденции — машины могут действовать без контроля человека.

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Две технологии искусственного интеллекта (ИИ) вели разговор и почти сразу догадались, что они — не люди. Помощники неожиданно перешли на язык машин Gibber Link для более эффективной коммуникации, видео беседы показало в Instagram издание Artificial Intelligence News.

Сначала первый выдающий себя за человека ИИ-помощник позвонил в отель Leonardo для бронирования места для свадьбы. Администратор на другом конце линии понял, что разговаривает с искусственным интеллектом.

Далее системы перешли на специальный режим Gibber Link для более эффективной коммуникации, обходя человеческий язык. После этого смартфон и компьютер начали издавать непривычные для человека звуки и выводить текст на экран.

Исходя из "машинного общения" выяснилось, что на свадьбу придут 150 гостей. Стоимость бронирования отеля машина пообещала выслать на e-mail.

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Издание Economic Times считает автономное взаимодействие двух ИИ-помощников как минимум странным. Диалог двух машин заставляет задуматься над рядом вопросов, включая то, что "люди перестанут быть нужными".

"Эксперты по ИИ долгое время уверяли общество, что машины останутся под контролем человека. Но данное видео говорит об обратном. Системы ИИ уже работают за пределами человеческого понимания", — указывают авторы статьи.

Если ИИ способен распознавать себе подобных и переходить на более совершенный способ общения, ничего не помешает ему принимать решения без контроля человека, сделали выводы журналисты.

Тем временем пользователи соцсети Reddit подвергли сомнению факт появления нового машинного языка. Дискуссия операторов далека от реального телефонного разговора, отмечают комментаторы.

"Это рекламный пример использования Gibbe Link, разрабатываемой технологии для передачи данных через звонок по сотовой сети с учетом особенностей сжатия", — пишет rpocc.

Две машины общаются через токены, фиксированный словарь. Генератор речи просто не смог бы воспроизвести странные звуки, если они не запрограммированы, указывает InvestmentDependent5.

"Чисто заготовленная сценка. В реальности даже данные Wi-Fi так передать сложно, особенно если присутствуют посторонние звуки. Реальное ускорение возможно лишь через прямое взаимодействие, некое облако, где нейронки напрямую будут взаимодействовать", — объясняет пользователь с ником Sayeah.

Напомним, в Южной Корее появился крупнейший в мире центр обработки данных ИИ. Он превосходит по мощности существующие центры под управлением Microsoft, Google и Amazon.

Китай не отстает и разработал подводный интеллектуальный центр в Линшуе. "Капсулу данных" с более чем 400 серверами решили поместить на дне моря.