Розробники STALKER обіцяють масштабні оновлення всієї франшизи в 2025: що відомо (фото)

Студія GSC Game World поділилася планами на 2025 рік, в якому вони планують провести величезний апдейт для всіх ігор всесвіту STALKER — від ПК до консолей.

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Студія GSC Game World, яка займається розробленням та підтримкою ігор всесвіту STALKER, анонсувала свої плани на прийдешній 2025 рік для геймерів. Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

Розробники повідомили, що планують здійснити оновлення культової трилогії Stalker для консолей PlayStation 5 і Xbox Series. Також в GSC Game World додають, що задумуються про випуск нових патчів для ПК-версій.

Також у планах компанії представити дорожню карту, присвячену розвитку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Її планують оголосити та детально ознайомити з усіма охочими протягом 2025 року.

Наразі відомо, що оригінальна трилогія S.T.A.L.K.E.R. отримає нативні версії для нових поколінь консолей PS5 і Xbox Series. Зараз ігри працюють на вказаних платформах через зворотну сумісність із PS4 і Xbox One.

Водночас у GSC Game World кажуть, що оновлення дадуть змогу скористатися перевагами потужнішого устаткування і поліпшеної графіки.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що для STALKER 2 випустили патч на 110 гб, де виправили 1800 помилок. Патч 1.1 покращить систему A-Life, динаміку взаємодії з різними персонажами, а також поліпшить загальну візуальну картинку та інтерфейс як для досвідчених гравців, так і новачків.

Також ми писали, які країни є лідерами щодо придбання гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Наразі США є лідером у купівлі другої частини легендарної франшизи, за ними йде Україна, Китай і ФРН. Загальна кількість проданих копій перевищує 1,5 млн.