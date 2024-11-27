США, Китай та Німеччина: хто в лідерах з придбання Stalker 2 (інфографіка)

Наразі США є лідером у купівлі другої частини легендарної франшизи, за ними йде Україна, Китай і ФРН. Загальна кількість проданих копій перевищує 1,5 млн.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яку розробила українська студії GSC Game World, через тиждень після релізу, вже розійшлася накладом у понад 1,5 млн проданих копій. Про це свідчить статистика Video Game Insight.

Наразі Україна посідає друге місце за загальною кількістю куплених копій та поступається лише США. До першої четвірки країн, де найчастіше купували гру, ввійшли Німеччина та Китай.

Зведення аналітиків про продажі гри (фото: інфографіка Video Game Insight)

За місяць до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 понад 400 тис. гравців додали гру до бажаних. Загалом кількість гравців, які одномоментно були в режимі онлайн, вже склала понад 121 тис. гравців.

За даними аналітиків Video Game Insight, середня тривалість перебування в ігровому процесі складає 12,4 години. Також розробники встигли заробити $70,9 млн за перший тиждень активного продажу гри.

Вихід гри STALKER 2: Heart of Chornobyl — що відомо

20 листопада STALKER 2: Heart of Chornobyl вийшов у офіційний реліз. Фанати франшизи S.T.A.L.K.E.R. чекали на реліз нової частини понад 10 років. Розробники сподіваються, що їхній продукт підніме престиж України та покаже світові, що ми маємо якісні технології та мистецтво.

Протягом першої доби релізу стало відомо про перші відгуки геймерів на STALKER 2: Heart of Chronobyl. Більшість геймерів зазначили чудову атмосферу, якісну графіку та геймплей перших місій. Деякі з них зазначили проблеми з багами, картинкою та тим, що їхнє "залізо" не тягне гру попри заявлені параметри.

Пізніше гравці та іноземні критики порадили грати в Stalker 2 з українською озвучкою. Головний герой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Скіф, на думку західних оглядачів, англійською звучить як "персонаж банального бойовика", тоді як українська краще передає глибину його особистості.