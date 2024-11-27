США, Китай и Германия: кто в лидерах по приобретению Stalker 2 (инфографика)

Сейчас США являются лидером в покупке второй части легендарной франшизы, за ними следует Украина, Китай и ФРГ. Общее количество проданных копий превышает 1,5 млн.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую разработала украинская студии GSC Game World, через неделю после релиза, уже разошлась тиражом в более 1,5 млн проданных копий. Об этом свидетельствует статистика Video Game Insight.

Сейчас Украина занимает второе место по общему количеству купленных копий и уступает только США. В первую четверку стран, где чаще всего покупали игру, вошли Германия и Китай.

Сводка аналитиков о продажах игры (фото: инфографика Video Game Insight)

За месяц до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 более 400 тыс. игроков добавили игру в желаемые. В целом количество игроков, которые одномоментно были в режиме онлайн, уже составило более 121 тыс. игроков.

По данным аналитиков Video Game Insight, средняя продолжительность пребывания в игровом процессе составляет 12,4 часа. Также разработчики успели заработать $70,9 млн за первую неделю активных продаж игры.

Выход игры STALKER 2: Heart of Chornobyl — что известно

20 ноября STALKER 2: Heart of Chornobyl вышел в официальный релиз. Фанаты франшизы S.T.A.L.K.E.R. ждали релиз новой части более 10 лет. Разработчики надеются, что их продукт поднимет престиж Украины и покажет миру, что мы имеем качественные технологии и искусство.

В течение первых суток релиза стало известно о первых отзывах геймеров на STALKER 2: Heart of Chronobyl. Большинство геймеров отметили замечательную атмосферу, качественную графику и геймплей первых миссий. Некоторые из них отметили проблемы с багами, картинкой и тем, что их "железо" не тянет игру несмотря на заявленные параметры.

Позже игроки и иностранные критики посоветовали играть в Stalker 2 с украинской озвучкой. Главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Скиф, по мнению западных обозревателей, на английском звучит как "персонаж банального боевика", тогда как украинский лучше передает глубину его личности.