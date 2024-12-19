Для STALKER 2 випустили патч на 110 гб, де виправили 1800 помилок: що пофіксили розробники

Патч 1.1 покращить систему A-Life, динаміку взаємодії з різними персонажами, а також поліпшить загальну візуальну картинку та інтерфейс як для досвідчених гравців, так і новачків.

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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl випустили великий патч, у якому міститься понад 1800 виправлень і покращень, зокрема значні оновлення в системі A-Life, покращення ШІ, оптимізація продуктивності та багато інших змін. Про це йдеться у повідомленні розробників на платформі Steam.

Розробники культової гри кажуть, що патч 1.1 став важливим кроком на шляху до вдосконалення гри. Тепер геймерів чекає низка серйозних змін у системі A-Life, яка відповідає за поведінку NPC (неігрових персонажів — ред.) та динаміку навколишнього світу.

Сам патч, за словами розробників, є доволі великий за обсягом, а завантаження може зайняти деякий час. Наразі під час завантаження видно, що його об'єм складає майже 111 Гб.

Об'єм нового патча у червоній рамці (фото: Фокус)

Також новий патч передбачає покращення системи ШІ, оптимізуватиме баланс і сприятиме виправленню візуальних і технічних помилок. Зокрема, розробники повідомили про важливі зміни, які дає випущене нове оновлення:

оновлена система A-Life надасть більш реалістичну та живу поведінку персонажів та істот у світі гри, а NPC та мутантам діяти більш природно та непередбачувано;

завдяки оновленням ШІ, вороги та союзники тепер поводяться більш інтелігентно, а їхні дії стали більш різноманітними та складними;

новий патч передбачає зміну балансу гри, яка дасть змогу зробити геймплей більш збалансованим та регульованим під вимоги гравця;

оновлення покращать продуктивність гри, що зменшить кількість "вильотів" з гри та стабільну роботу на різних конфігураціях комп'ютерів;

понад 500 виправлень стосуються функціоналу, графічних текстур, помилок навігації, а також покращення ефектів і взаємодії з об'єктами.

Розробники додають, що також новий патч розширив основні та побічні місії, які гру зроблять "ще цікавішою та насиченішою". Також геймери отримають покращену систему збереження, а оновлений інтерфейс і система підказок дадуть змогу новачкам швидше освоїтися в грі.

Також у Патчі 1.1 передбачені наступні графічні та інтерфейсні елементи:

виправлено проблеми з рослинністю та текстурами;

зменшено блимання текстур і покращено їхнє відображення.

покращено колізії та виправлено помилок, що виникали через неправильне позиціонування об'єктів;.

виправлено проблеми з візуальними ефектами та деякими іншими аспектами гри.

Розробники обіцяли, що продовжуватимуть працювати над оптимізацією процесу завантаження для майбутніх оновлень. Наразі гравці вже можуть почати скачувати новий патч на офіційних ігрових платформах.

Нагадаємо, Фокус писав про критику низки геймерів щодо S.T.A.L.K.E.R. 2 через високі вимоги, проблеми з графікою та багами. Один з журналістів-оглядачів відеоігор порадив геймерам обирати український дубляж гри, оскільки вважає, що англійський може зіпсувати враження від гри.

Також ми розповідали, які країни є лідерами щодо придбання гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Наразі США є лідером у купівлі другої частини легендарної франшизи, за ними йде Україна, Китай і ФРН. Загальна кількість проданих копій перевищує 1,5 млн.