Для STALKER 2 выпустили патч на 110 гб, где исправили 1800 ошибок: что пофиксили разработчики

Патч 1.1 улучшит систему A-Life, динамику взаимодействия с различными персонажами, а также улучшит общую визуальную картинку и интерфейс как для опытных игроков, так и новичков.

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Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили большой патч, в котором содержится более 1800 исправлений и улучшений, в том числе значительные обновления в системе A-Life, улучшение ИИ, оптимизация производительности и многие другие изменения. Об этом говорится в сообщении разработчиков на платформе Steam.

Разработчики культовой игры говорят, что патч 1.1 стал важным шагом на пути к совершенствованию игры. Теперь геймеров ждет ряд серьезных изменений в системе A-Life, которая отвечает за поведение NPC (неигровых персонажей — ред.) и динамику окружающего мира.

Сам патч, по словам разработчиков, довольно большой по объему, а загрузка может занять некоторое время. Сейчас при загрузке видно, что его объем составляет почти 111 Гб.

Объем нового патча в красной рамке (фото: Фокус)

Также новый патч предусматривает улучшение системы ИИ, оптимизирует баланс и будет способствовать исправлению визуальных и технических ошибок. В частности, разработчики сообщили о важных изменениях, которые дает выпущенное новое обновление:

обновленная система A-Life предоставит более реалистичное и живое поведение персонажей и существ в мире игры, а NPC и мутанты будут действовать более естественно и непредсказуемо;

благодаря обновлениям ИИ, враги и союзники теперь ведут себя более интеллигентно, а их действия стали более разнообразными и сложными;

новый патч предусматривает изменение баланса игры, которое позволит сделать геймплей более сбалансированным и регулируемым под требования игрока;

обновления позволят улучшить производительность игры, что уменьшит количество "вылетов" из игры и стабильную работу на различных конфигурациях компьютеров;

более 500 исправлений касаются функционала, графических текстур, ошибок навигации, а также улучшения эффектов и взаимодействия с объектами.

Разработчики добавляют, что также новый патч расширил основные и побочные миссии, которые игру сделают "еще интереснее и насыщеннее". Также геймеры получат улучшенную систему сохранения, а обновленный интерфейс и система подсказок позволят новичкам быстрее освоиться в игре.

Также в Патче 1.1 предусмотрены следующие графические и интерфейсные элементы:

исправлены проблемы с растительностью и текстурами;

уменьшено мигание текстур и улучшено их отображение.

улучшены коллизии и исправлены ошибки, возникавшие из-за неправильного позиционирования объектов;.

исправлены проблемы с визуальными эффектами и некоторыми другими аспектами игры.

Разработчики обещали, что будут продолжать работать над оптимизацией процесса загрузки для будущих обновлений. Сейчас игроки уже могут начать скачивать новый патч на официальных игровых платформах.

Напомним, Фокус писал о критике ряда геймеров в отношении S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за высоких требований, проблем с графикой и багов. Один из журналистов-обозревателей видеоигр посоветовал геймерам выбирать украинский дубляж игры, поскольку считает, что английский может испортить впечатление от игры.

Также мы рассказывали, какие страны являются лидерами по приобретению игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Сейчас США являются лидером в покупке второй части легендарной франшизы, за ними следует Украина, Китай и ФРГ. Общее количество проданных копий превышает 1,5 млн.