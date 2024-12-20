Разработчики STALKER обещают масштабные обновления всей франшизы в 2025: что известно (фото)

Студия GSC Game World поделилась планами на 2025 год, в котором они планируют провести огромный апдейт для всех игр вселенной STALKER — от ПК до консолей.

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Студия GSC Game World, которая занимается разработкой и поддержкой игр вселенной STALKER, анонсировала свои планы на грядущий 2025 год для геймеров. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Разработчики сообщили, что планируют осуществить обновление культовой трилогии Stalker для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Также в GSC Game World добавляют, что задумываются о выпуске новых патчей для ПК-версий.

Также в планах компании представить дорожную карту, посвященную развитию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ее планируют объявить и подробно ознакомить со всеми желающими в течение 2025 года.

Известно, что оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. получит нативные версии для новых поколений консолей PS5 и Xbox Series. Сейчас игры работают на указанных платформах из-за обратной совместимости с PS4 и Xbox One.

В то же время в GSC Game World говорят, что обновления позволят воспользоваться преимуществами более мощного оборудования и улучшенной графики.

Напомним, Фокус сообщал, что для STALKER 2 выпустили патч на 110 гб, где исправили 1800 ошибок. Патч 1.1 улучшит систему A-Life, динамику взаимодействия с различными персонажами, а также улучшит общую визуальную картинку и интерфейс как для опытных игроков, так и новичков.

Также мы писали, какие страны являются лидерами по приобретению игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Сейчас США являются лидером в покупке второй части легендарной франшизы, за ними следует Украина, Китай и ФРГ. Общее количество проданных копий превышает 1,5 млн.